"W ramach transformacji firma planuje rozwój produktu Uber Green oraz wdrożenie strategii bezemisyjnej we wszystkich 10 000 miastach na 6 kontynentach, w których działa aplikacja. Kolejnym krokiem do realizacji właśnie ogłoszonego zobowiązania, będzie realizowanie aż połowy kursów w siedmiu najważniejszych miastach Europy przez pojazdy elektryczne do 2025 r." – czytamy w komunikacie.



Przejazdy będą obsługiwane przez pojazdy bezemisyjne, komunikację miejską oraz urządzenia transportu osobistego (UTO), zaznaczono w informacji.



"Będzie to możliwe dzięki inwestycji rzędu 800 milionów USD, które zostaną przeznaczone na wsparcie w zmianie pojazdów na samochody elektryczne, dla setek tysięcy kierowców w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Uber będzie również w dalszym ciągu rozszerzał usługę Uber Green, w ramach której pasażerowie mogą zamówić przejazd pojazdem niskoemisyjnym" – czytamy dalej.



Do końca 2021 roku firma zobowiązała się do zwiększenia liczby miast, w których dostępna jest usługa - z 37 aż do 60, w tym do startu w Londynie i Barcelonie. Dzięki temu pasażerowie zamawiający przejazdy w kluczowych miastach, w których realizowane jest 80% wszystkich europejskich zamówień, będą mogli wybrać transport samochodami elektrycznymi.



"W Polsce usługa Uber Green jest dostępna w Krakowie od maja 2019. Od ubiegłego roku za pośrednictwem aplikacji można również skorzystać z hulajnóg Lime. Usługa dostępna w Warszawie, Poznaniu oraz Wrocławiu, wpisuje się w multimodalną koncepcję platformy oraz stanowi uzupełnienie nowej wizji zielonego transportu miejskiego" – zaznaczono także.



"Jako największa platforma mobilności miejskiej w Europie, chcemy wspierać walkę ze zmianami klimatycznymi i rozwój rozwiązań ekologicznych. Mając na uwadze nasze zobowiązania wobec pasażerów, kierowców i miast, podjęliśmy dziś szereg ambitnych decyzji, aby pomóc w elektryfikacji naszej platformy. Wyznaczając nasze cele bezemisyjne na rok 2040, zakładamy znaczne zmiany już w ciągu najbliższych 5 lat" - powiedział dyrektor zarządzający Uber Polska Michał Konowrocki, cytowany w komunikacie.



Firma podpisała umowę z koncernem Renault-Nissan, w ramach której kierowcy realizujący przejazdy za pośrednictwem platformy Uber będą mieli dostęp do niedrogich pojazdów elektrycznych. W Wielkiej Brytanii Uber podpisał umowę z BP, dzięki czemu w Londynie powstaną strefy do ładowania pojazdów elektrycznych. We Francji z kolei, dzięki współpracy z EDF, powstanie nowa infrastruktura do szybkiego ładowania oraz niedrogie domowe zestawy ładujące, wymieniono także.



"Wierzymy, że przy współpracy sektora prywatnego oraz publicznego, transport współdzielony w największych miastach europejskich może być bardziej ekologiczny nawet w ciągu najbliższych 5 lat. Osiągnięcie tego celu jest ważnym początkiem dla zielonej transformacji w Polsce" – dodał Konowrocki.



Uber to globalna firma technologiczna, która łączy użytkowników aplikacji z kierowcami korzystającymi z platformy, aby współdzielić swój przejazd z innymi, oferować możliwość przywiezienia posiłku bądź przewiezienia przesyłki.