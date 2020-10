Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, we wrześniu 2020 roku zarejestrowano w Polsce 43 222 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5t, czyli o 9,45 proc. więcej (3 731 sztuk) niż rok wcześniej, oraz o 9,31 proc. więcej (3 682 sztuk) niż w sierpniu br. - wskazał w raporcie Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Podał, że od początku 2020 r zarejestrowano 335 471 aut, czyli mniej o 27,37 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

Według Instytutu, choć negatywny wpływ pandemii koronawirusa na rynek nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t nadal jest odczuwalny, we wrześniu liczba zarejestrowanych pojazdów była wyższa wobec wyników w sierpniu, jak i w stosunku do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym"

Jak ocenili analitycy Samaru, obserwowany wzrost liczby rejestracji we wrześniu, liczony rok do roku, to przede wszystkim efekt niskiej bazy (rezultatu osiągniętego we wrześniu ub. roku).

"Niewielka sprzedaż w dziewiątym miesiącu 2019 roku wiązała się ze zmianami w przepisach dotyczących pomiarów zużycia paliwa WLTP oraz wejściem w życie we wrześniu ub.r. nowej normy emisji spalin - EURO 6d-TEMP" - przypomnieli.

Wyjaśnili, że sytuacja ta spowodowała wpierw niezwykłą, jak na okres wakacyjny, intensywność sprzedaży w lipcu i sierpniu 2019 roku (szczególnie pojazdów, które nie spełniały nowych, obowiązujących od września, norm), a następnie zaowocowała znacznym spadkiem liczby rejestracji w następnym miesiącu (wrześniu 2019 roku).

Instytut podał też, że udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie wrześniowych rejestracji samochodów osobowych wyniósł 23,39 proc., firmy osiągnęły poziom 76,61 proc.

Według prognoz Samaru, sprzedaż w 2020 roku w Polsce samochodów o DMC do 3,5T wyniesie ok. 478 tys. egzemplarzy, przy czym w przypadku samochodów osobowych szacunki wskazują na 420 tys. aut, a pojazdów dostawczych – 58 tys. sztuk.