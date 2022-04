Telematyka to metoda monitorowania samochodów osobowych, ciężarowych, sprzętu i innych obiektów za pomocą technologii GPS i diagnostyki pokładowej (OBD), w celu przedstawienia ruchu obiektu na komputerowej mapie.

Znana również jako śledzenie floty lub śledzenia pojazdów GPS, telematyka jest obecnie podstawowym narzędziem służącym do fleet management, czyli zarządzania flotą pojazdów.

Na czym polega telematyka?

Telematyka — co to jest? Systemy telematyczne wykorzystują urządzenia, które pobierają dane generowane przez pojazd, takie jak położenie GPS, prędkość, informacje o pracy silnika i usterki. Po zgromadzeniu informacji urządzenie wysyła informacje do centrum danych np. chmury, gdzie można je zbierać, interpretować i analizować.

Za pomocą urządzenia telematycznego i dodatkowego sprzętu lub czujników można przetwarzać i analizować ogromne ilości danych, takich jak:

Pozycja,

Prędkość pojazdu,

Odległość i czas,

Czas postoju,

Jakość jazdy, w tym hamowania awaryjne,

Używanie pasów bezpieczeństwa,

Zużycie paliwa,

Kody usterek,

Napięcie akumulatora i dane silnika.

Zakodowane informacje są przenoszone do aplikacji do zarządzania flotą w celu raportowania i analizy. Dzięki oprogramowaniu użytkownicy mogą przeglądać i eksportować raporty oraz uzyskiwać informacje np. pojazdy wymagające regularnej konserwacji.

Telematyka w fleet management

W dzisiejszych czasach telematyka jest kluczową technologią do zarządzania flotą. Systemy telematyczne pomagają menedżerom flot uzyskać informacje, które wcześniej były dla nich nieosiągalne np. przekraczanie prędkości przez kierowców, opłacalność wprowadzenia pojazdów elektrycznych do floty, czy koszty zużycia paliwa.

Wiele rodzajów firm korzysta z telematyki, od małych firm po duże korporacje, organizacje non-profit i agencje rządowe. Telematyka transportu jest wyceniania przez AMR (Allied Market Research) na 50,4 mld USD w 2018 r. i szacuje się, że do 2026 r. osiągnie 320 mld USD.

Jak telematyka może pomóc firmie logistycznej?

Telematyka wspiera sześć kluczowych obszarów zarządzania flotą w firmie logistycznej: produktywność, bezpieczeństwo, optymalizacja floty, zgodność z przepisami, integracja i zrównoważony rozwój.

Produktywność – systemy telematyczne wpływają na poprawę obsługi klienta dzięki wykorzystaniu śledzenia GPS w czasie rzeczywistym, raportów z podróży oraz narzędzi dyspozytorskich.

Bezpieczeństwo – zwiększone bezpieczeństwo dzięki: wsparciu kierowców w pojeździe, raportom o ryzyku i zachowaniu kierowców, powiadomieniom o kolizji i rekonstrukcjom oraz możliwości wykrycia skradzionych pojazdów.

Optymalizacja floty – optymalizacja konserwacji pojazdów poprzez konserwację predykcyjną i zdalną diagnostykę oraz zarządzanie paliwem przez śledzenie nawyków związanych z jazdą na biegu jałowym i zużyciem paliwa.

Zgodność z przepisami – elektroniczne rejestrowanie godzin pracy, raportowanie IFTA (International Federation of Technical Analysts) i regularne inspekcje pojazdów.

Integracja – połączenie innych systemów oprogramowania z telematyką jak technologia kamer pokładowych lub oprogramowanie CRM, aż po budowę nowych aplikacji.

Zrównoważony rozwój – zmniejszenie wpływu floty na środowisko i redukcja emisji CO 2 oraz zarządzanie pojazdami elektrycznymi.

Telematyka — sposób na gromadzenie oszczędności

Główną zaletą systemów telematycznych jest możliwość ich wykorzystania do analizy i redukcji ponoszonych kosztów. Dzięki oprogramowaniu do zarządzania flotą, wykorzystując połączone dane pojazdu, można obliczyć rzeczywiste koszty operacyjne i porównać je z budżetem.

Porównanie danych z budżetem pomoże zarządzającym flotą zidentyfikować obszary, w których mogą obniżyć koszty, zwiększyć produktywność, a przede wszystkim uzyskać ogólne oszczędności floty.

Przykładowo, systemy telematyczne służące do zarządzania flotą ze śledzeniem GPS umożliwiają śledzenie biegu jałowego, prędkości i awaryjnego hamowania, w wyniku których można zoptymalizować jazdę kierowców i zredukować koszty wykorzystywanego paliwa.