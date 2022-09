Port Gdańsk poinformował w piątek o rekordowych przeładunkach jednego z operatorów portowych działających na terenie portu. W komunikacie wskazano, że od początku roku Port Gdański Eksploatacja przeładował łącznie 4,2 mln ton towarów.

Prezes PG Eksploatacja Paweł Nowak, cytowany w przesłanym komunikacie wskazuje, że w odpowiedzi na potrzeby krajowe związane z importem węgla do naszego kraju, we współpracy z Zarządem Morskim Portu Gdańsk systematycznie polepszają infrastrukturę zwiększając zarówno możliwości składowania towarów, jak i zdolności przeładunkowe. "Inwestujemy w mobilny sprzęt przeładunkowy, zwiększamy powierzchnię placów składowych. Ten rok planujemy zamknąć z wynikiem 6,5 mln ton przeładowanych towarów. Byłby to historyczny rekord" - ocenił.

Rzecznik Port Gdańska Anna Drozd w komunikacie wskazała, że pod względem liczby przeładowanych towarów, rekordowym okazał się wrzesień, PG Eksploatacja przeładowała ok. 800 tys. ton. Główne grupy ładunkowe to węgiel, koks, ruda, zboża, drobnica, inne masowe.

"W związku z rosyjską agresją na Ukrainę operator realizuje zwiększone przeładunki węgla, który jest importowany z kierunków takich jak Kolumbia, Australia, Indonezja" - podkreśliła w komunikacie Drozd.

Dodała, że od początku roku spółka przeładowała go łącznie ponad 2 mln ton, co czyni ją drugim największym operatorem w Porcie Gdańsk przeładowującym ten surowiec. "Spółka realizuje przeładunki w oparciu o 5 nabrzeży: Dworzec Drzewny, Rudowe, Szczecińskie, Węglowe i Wiślane" - wyliczyła rzeczniczka gdańskiego portu.

Wskazała również, że w lutym br. na terenie Dworca Drzewnego rozpoczął pracę pierwszy z trzech żurawi portowych Liebherr LHM – 550. W sierpniu zakupiony został kolejny żuraw LHM – 550.

Anna Drozd w komunikacie podkreśliła, że obecnie spółka jest na końcowym etapie negocjacji trzeciego urządzenia. Inwestycje w sprzęt przeładunkowy znacząco zwiększają możliwości przeładunkowe spółki.

Rzeczniczka w komunikacie przekazała, że od początku roku spółka obsłużyła 411 statków, z czego 62 były to statki z węglem. Do końca roku zaawizowanych jest jeszcze ponad 50 statków z tym surowcem.

Do chwili obecnej na terenie na którym działalność prowadzi PG Eksploatacja zakończono realizację utwardzeń terenów o łącznej powierzchni 100 tys. m2 i remontów kapitalnych torów o łącznej długości 1367,00 m.b.

W ramach współpracy z Zarządem Morskim Portu Gdańsk aktualnie trwają prace mające na celu utwardzenie kolejnych terenów o łącznej pow. ok. 42 tys. m2.

autor: Piotr Mirowicz