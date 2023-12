Kanał Panamski o długości 82 km jest głównym szlakiem łączącym Azję i wschodnie wybrzeże obu Ameryk. Przez ten tor wodny co roku przepływa 5 proc. światowego morskiego tranzytu handlowego. Problemy wynikające z niskiego poziomu wody w Kanale spowodują opóźnienia w dostawach towarów z Chin do USA i gazu LNG i LPG do Azji.

Amerykańscy kontrahenci mogą mieć kłopot z zapewnieniem ciągłości elektroniki, zabawek czy innych towarów, najchętniej poszukiwanych i wybieranych na prezenty świąteczne. Z drugiej strony azjatyccy odbiorcy węglowodorów, wtym Chiny, będą się mierzyć z ryzykiem niedoboru energii i ciepła, zwłaszcza jeśli niskie temperatury będą utrzymywały się przez dłuższy czas.

Przyczyny kryzysu

Jednym ze skutków rekordowo ciepłego 2023 roku jest historycznie wysoka temperatura wód w Oceanie Atlantyckim, czytamy na oficjalnej stronie Zarządu Kanału Panamskiego (ACP).

Sytuację zaostrzył El Niño, który doprowadził do długotrwałego utrzymywania się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury w powierzchniowych warstwach wody w strefie równikowej Oceanu Spokojnego. Suma tych zjawisk opóźniła wystąpienie pory deszczowej w Panamie, której opady zasilają cieki wodne spływające do jeziora Gatun będącego częścią Kanału Panamskiego. Tegoroczny październik okazał się być najsuchszym miesiącem od 73 lat.

Jak oszczędzić wodę?

Aby stawić czoła tym wyzwaniom, ACP podjął działania mające oszczędzić wodę i zapewnić ciągłość usług dla światowego handlu morskiego. Jednym z nich jest cross-filling w śluzach, z których zbudowany jest kanał. Manewr ten polega na ponownym wykorzystaniu wody z jednej komory śluzy w drugiej, co pozwala zaoszczędzić równowartość średniego zużycia podczas pięciu dziennych tranzytów.

Dodatkowo, o ile pozwala na to wielkość statków, realizowane są jednoczesne śluzowania: w tym samym czasie przepływają dwa statki, zajmując tę ​​samą komorę.

Kryzys będzie się pogłębiał

Oficjalne dane ws. tranzytu Kanałem Panamskim za listopad nie pozostawiają złudzeń. Nadchodzące miesiące mogą przynieść poważne straty armatorom i traderom korzystającym z tej przeprawy: w grudniu i w styczniu liczba rezerwacji transportowych zostanie jeszcze bardziej obniżona, pisze Greg Miller dla FreightWaves.com.

Według najnowszych danych opublikowanych przez ACP całkowita liczba tranzytów spadła w listopadzie o 22 proc. w porównaniu z październikiem. Po raz pierwszy od początku tegorocznej suszy spada liczba statków, jakie mogą przepłynąć mniejszymi śluzami Panamax, ale również tymi większymi typu Neopanamax. To pierwsza taka sytuacja od ich uruchomienia w 2016 roku.

Kłopot z utrzymaniem łańcuchów dostaw

Śluzy Neopanamax są kluczowym kanałem dla kontenerowców o dużej pojemności przewożących towary z Azji do portów na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. W drugą stronę, czyli do Azji płyną dostawy LPG i LNG z Zatoki Meksykańskiej. Problemy żeglugowe dotykają również amerykańskich eksporterów płodów rolnych, a wyższe koszty grożą zmniejszeniem popytu na dostawców kukurydzy i soi z USA.

Tranzyty przez śluzy Neopanamax spadły w listopadzie o 28 proc. w porównaniu z październikiem, co najmocniej odczuli armatorzy kontenerowców, statków z LPG i statków z LNG. Tranzyty przez śluzy Panamax, którymi przepływają masowce przewożące suche ładunki, spadły o 19 proc. w tym czasie. Ale to nie koniec ograniczeń w tranzycie.

Od 1 grudnia Kanałem Panamskim w ciągu doby mogą przepłynąć tylko 22 jednostki (16 typu Panamamax i 6 typu Neopanamax). Od 1 stycznia 2024 roku przepłynie tędy jedynie 20 statków ( 15 typu Panamamax i 5 typu Neopanamax), a od lutego 18 (13 typu Panamamax i 5 typu Neopanamax). Dla porównania przed wprowadzeniem obostrzeń przez Kanał przepływało 36 statków w ciągu doby.

Mniej towarów do przetransportowania

Niski stan wód w Kanale Panamskim wymusił również na ACP zmianę limitu zanurzenia statków z 50 stóp (15,24 m) na początku 2023 roku do 44 stóp (ok. 13,41 m) obecnie. Około 70 proc. statków korzystających z tej przeprawy wymaga zanurzenia wynoszącego właśnie 44 stopy. Jeżeli zanurzenie zostanie jeszcze bardziej obniżone, większość statków będzie musiała pozbyć się części ładunku. Jak podał przedstawiciel ACP podczas wrześniowej konferencji na każdą stopę utraconego zanurzenia kontenerowce będą musiały zmniejszyć swoją pojemność o 350 dwudziestostopowych jednostek równoważnych (TEU). Czyli o 350 standardowych kontenerów o wymiarach 6,10 na 2,44 na 2,59 metra lub mniej więcej 39 m3.

Zatem tegoroczna utrata zanurzenia wynosząca 6 stóp (ok. 1,82 m) odpowiada utracie 2100 TEU ładunku. Liniowce albo będą musiały pływać z mniejszym obciążeniem, albo rozładowywać 2100 TEU po stronie Pacyfiku w Panamie, przewozić je przez przesmyk i ponownie załadowywać na statki po stronie Atlantyku. Oznacza to znaczny wzrost kosztów transportowanych towarów, wydłużenie czasu dostaw i spore utrudnienia logistyczne w pobliżu przeprawy. Już teraz kolejka oczekujących statków, które nie zabukowały wcześniej terminu przeprawy, jest bardzo długa, a stawki w aukcjach tranzytu osiągają wartość nawet 1 mln dolarów.

Masowce przewożące towary sezonowe jak zboża, nie bukują z wyprzedzeniem daty przeprawy. Dlatego jak wiele innych jednostek bez zamówionego terminu musiały czekać nawet ponad trzy tygodnie na przepłynięcie przez Kanał Panamski, albo wybierały przeprawę dookoła Ameryki Południowej lub Afryki, albo Kanałem Sueskim.

Nowe trasy dla kontenerowców

Jak widać, zmiany klimatu nie dotyczą jedynie sytuacji na lądzie. Dalsze utrzymywanie się El Niño i susza w Panamie wydłużą kolejki przed Kanałem, zwiększą czas dostaw towarów i wywindują koszty transportu drogą morską. Wiele jednostek nie jest przystosowanych do poruszania się w lodowatych wodach, opływających południe Ameryki Łacińskiej i Afryki. Do alternatywnego Kanału Sueskiego trzeba przepłynąć cały Atlantyk, a do tego jego przepustowość też jest ograniczona. Dla najbardziej zdeterminowanych pozostaje jeszcze Północny Szlak Morski. Jest tylko jeden mały szkopuł: szlak ten biegnie przez rosyjską Arktykę. A Moskwa niekoniecznie musi zgodzić się na tranzyt statków tą drogą.

Tak więc wszyscy armatorzy, eksporterzy i importerzy z Azji i obu Ameryk muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na deszcze w Panamie. Jedynie spóźniona pora deszczowa może pomóc rozwiązać problem tranzytu towarów przez Kanał Panamski. Wszelkie długotrwałe perturbacje w tym obszarze negatywnie odbiją się nie tylko na ilości prezentów pod choinkami w USA, ale zaważą także na cenach żywności i kosztach energii w Azji. A to niestety przełoży się bardzo negatywnie na globalny wzrost gospodarczy i poziom inflacji, który rykoszetem uderzy w dolara i pośrednio w złotówkę.