Geis PL – polska sieć przesyłek paletowych nalężąca do międzynarodowej grupy logistycznej Geisz siedzibą w Niemczech buduje swoją przewagę konkurencyjną od ponad 70 lat i jest liderem branży TSL w Europie Środkowej. Firma zatrudnia blisko 10 000 pracowników w 200 oddziałach w 13 krajach. Specjalizuje się w transporcie przesyłek na paletach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Na rynkach niemieckim, czeskim oraz słowackim Geis jest wiodącym operatorem drobnicowym, a co szczególnie ważne to również jedna z kluczowych firm na rynku polskim. Uzupełnieniem sieci logistycznej jest także logistyka kontraktowa, która pozwala na efektywne zarządzanie zapasami oraz operacjami logistycznymi towarów klientów firmy. Sprawna obsługa łańcucha dostaw skupia się na zapewnieniu transportów wszystkich wolumenów, również w ramach przewozów częściowych (LTL) i całopojazdowych (FTL).Kolejnym są usługi związane z transportem kontenerów drogą morską, kolejową i obsługa przesyłek lotniczych (transport Air&Sea). Aby prawidłowo przygotować przesyłkę do przewozu i zabezpieczyć ją na czas transportu dla niektórych towarów konieczne jest przygotowanie odpowiedniego opakowania. Jest to kolejny obszar działania firmy, która w swojej ofercie również zajmuje się produkcją opakowań dla towarów do transportu. Grupa stawia na indywidualne podejście i profesjonalną, kompleksową obsługę logistyczno-spedycyjną biznesu.

Wieloletnie doświadczenie oraz silna, międzynarodowa pozycja Grupy Geis to szereg wysokiej klasy rozwiązań w obsłudze logistycznej i spedycyjnej klientów biznesowych. W Polsce firma istnieje od 2013 roku oraz dysponuje własną siecią drobnicową opartą o 19 terminali przeładunkowych i obszarów dystrybucyjnych, zatrudniając blisko 550 osób w całym kraju. Dodatkowo posiada 2 oddziały oferujące obsługę w ramach biznesu Air&Sea. Poprzez dynamiczny rozwój Geis PL umacnia swoją pozycję na rynku, stając się jednym z czołowych graczy, zarówno w drobnicy krajowej, jak i międzynarodowej. Jest również uznanym dostawcą logistyki kontraktowej, łącząc składowanie towarów i zaawansowane usługi podnoszące wartość oraz użyteczność towarów. Marka i logo firmy Geis, kojarzona głównie z żółtą, charakterystyczną kostką, to synonim pracy zespołowej i otwartości na potrzeby klienta. Geis PL tworzą eksperci w swoich dziedzinach, a zaangażowanie pracownikówdoceniane jest przez szeroką grupę klientów oczekującą partnerskich i otwartych relacji. To daje przestrzeń do tworzenia unikalnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb i wymagań partnerów biznesowych, a także odpowiedniego reagowania na wszelkie wyzwania, jakie są stawiane przed nowoczesnym operatorem logistycznym – mówi dr Grzegorz Lichocik, Wiceprezes Geis PL.

W minionym roku auta dystrybucyjne w ciągu 12 miesięcy pokonały 25 mln kilometrów, a auta liniowe – 20 mln kilometrów. Dzięki temu dostarczono blisko 2 mln przesyłek o łącznej wadze ponad 400 mln kilogramów. Geis kontynuuje ekspansję, zwiększając swoją powierzchnię magazynową, przedłużając umowy najmu w Poznaniu i Bydgoszczy oraz powiększając magazyn w Krakowie. Obecnie firma dysponuje magazynami o łącznej powierzchni ponad 52 tys. m2.

Sieć oddziałów firmy jest zaprojektowana w taki sposób, aby była jak najbardziej efektywna i zapewniała jak najkrótszy czas dostawy. Dzięki temu w Czechach, na Słowacji i w Polsce, klienci firmy mogą realizować dostawy do tych trzech krajów w ciągu 24 godzin.

Nieustanny rozwój i ambitne plany

Grupa Geis w 2023 roku umocniła swoją pozycję rynkową w Europie Środkowo-wschodniej i na Bałkanach poprzez przejęcie większościowego udziału w firmie Quehenberger Logistics. Tym samym Klienci obu firm uzyskali dostęp do rozległej sieci transportowej sięgającej od Luksemburga do Morza Czarnego oraz od Bałtyku do Morza Śródziemnego.

Geis swój rozwój opiera również na innowacjach, rozumiejąc potrzebę tworzenia rozwiązań opartych ozrównoważony rozwój. W ramach strategii MissionZero, mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku wprowadzamy nowe technologie, które redukują emisję CO2 i operacyjnie zwiększają efektywność transportu.Jednym z najnowszych rozwiązań wprowadzonych przez Geis są naczepy typu CityLiner, które zwiększają ładowność pojazdów dystrybucyjnych i umożliwiają dostawy w trudno dostępnych miejscach. Zastosowanie ich przynosi liczne korzyści – nie tylko zmniejsza emisję dwutlenku węgla poprzez ograniczenie liczby pojazdów w aglomeracjach, ale także obniża koszty dostaw. Do końca III kwartału 2024 roku planujemy posiadać w swojej flocie przynajmniej 25 tego typu naczep. Dodatkowo nieustająco optymalizujemy trasy przejazdów naszych samochodów i procesy w centrach logistycznych – mówi Adam Kwiatkowski, Wiceprezes Geis PL.