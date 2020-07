Zasypywane są kolejne segmenty stropu, przywracany jest istniejący wcześniej układ ulic i parkingów.

GDDKiA przypomina, że kierowcy korzystają już z nowego fragmentu jezdni ul. Płaskowickiej, Stryjeńskich i Braci Wagów. Trwają prace przy przywróceniu ruchu na ul. Rosoła.

Wykonawca przekopał się już przez całą długość tunelu, a ziemia z jego środka została wywieziona. W płycie stropowej do zabetonowania pozostały tylko niewielkie otwory technologiczne, które wykorzystywano do wydobywania ziemi spod stropu, a obecnie dostarczane są materiały do budowy płyty dennej.

Tunel stanowi połowę z długiego na 4,6 km pierwszego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 przebiegającego przez Ursynów. Na pozostałej części trasy trwają prace związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej.

Jak informuje GDDKiA zaawansowanie rzeczowe przy budowie tunelu to blisko 80 proc.

Trwają też prace związane z połączeniem istniejącej S2 z nowo budowanym odcinkiem.

Z informacji GDDKiA wynika też, że finalizowane są sprawy formalne związane z ustaleniem treści aneksu do umowy dotyczącego terminu zakończenia inwestycji.

“GDDKiA jest gotowa do podpisania aneksu. Oczekujemy na przekazanie przez Astaldi zgody na zawarcie aneksu wydanej przez sąd włoski w związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym” - napisano w komunikacie.