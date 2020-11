“Głównym celem proponowanego rozwiązania jest zmiana sposobu poboru opłaty za przejazd autostradą przez Krajową Administrację Skarbową. Takie rozwiązanie jest niezbędne dla poprawienia przepustowości i ograniczenia zatorów dzięki nowej metodzie poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu, tzw. +free flow+. Dodatkowo nowe rozwiązania pozwolą ograniczyć koszty związane z rozbudową, utrzymaniem i modernizacją Manualnego Systemu Poboru Opłat, oraz wyeliminować koszty utrzymania Miejsc Poboru Opłaty” - napisano w wykazie prac legislacyjnych.

Przypomniano, że dotychczasowy system służący do poboru opłaty elektronicznej, wykorzystujący technologię dedykowanej komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC), musi zostać wygaszony do 1 lipca 2021 r. Oznacza to, że pojazdy, korzystające obecnie z urządzeń pokładowych (OBU) w tej technologii, nie będą mogły być obsłużone automatycznie w miejscach poboru opłat, jak to ma miejsce obecnie.

Dodano, że przepisy projektowanej ustawy wraz z przepisami przejściowymi pozwolą na udostępnienie wolnego pasa dla pojazdów korzystających z Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej. Tym samym nie będą się one musiały zatrzymywać w celu pobierania biletu w miejscu poboru opłat.

Dla użytkowników korzystających z autostrad płatnych zostaną wprowadzone dwie możliwość uiszczenia opłaty za przejazd autostradą. Pierwsza to zakup elektronicznego biletu autostradowego, który każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na wcześniej określonym przez użytkownika autostrady odcinku autostrady płatnej. Druga metoda to pobór opłaty na podstawie przekazywanych danych geolokalizacyjnych pojazdu do System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS i rozliczenie opłaty analogicznie, jak to ma miejsce dla pojazdów ciężkich, z wykorzystaniem specjalnego urządzenia lub zainstalowania i uruchomienia aplikacji.

Zakup biletu autostradowego będzie możliwy zarówno online, jak i w formie wydrukowanego biletu na stacji paliw czy w kiosku, co gwarantuje możliwość uiszczenia opłaty również osobom niekorzystającym z rozwiązań cyfrowych.

Użytkownik będzie mógł zarejestrować się w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS i wnieść opłatę poprzez przekazanie danych geolokalizacyjnych z wykorzystaniem przeznaczonych do tego urządzeń – za pomocą dogodnych metod płatności, np. kart flotowych. Wybór sposobu uiszczenia opłaty za przejazd autostradą będzie należał do użytkownika. Przepisy przewidują również rozwiązania mające na celu utrzymanie szczelności systemu poboru opłat poprzez objęcie kontrolą prawidłowości uiszczenia opłat drogowych wszystkich użytkowników. Kontrolę będą przeprowadzać funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, oraz uzupełniająco funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

W wykazie prac legislacyjnych napisano, że w zakresie współpracy z podmiotami świadczącymi usługi tzw. kart flotowych projekt przewiduje zmianę ustawy o drogach publicznych. Wprowadza się definicję dostawcy kart flotowych oraz możliwość korzystania z usług profesjonalnych podmiotów wyspecjalizowanych w obsłudze pojazdów kierowców. Dodatkowo wprowadza się możliwość wykonywania określonych obowiązków związanych z uiszczaniem opłaty elektronicznej lub wnoszenia opłaty za przejazd przez dostawcę kart flotowych, w imieniu właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu.

Wyjaśniono, że obecne umowy na obsługę manualnego systemu poboru opłat wygasają 1 grudnia 2021 r.