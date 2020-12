Premier podkreślił, że obwodnica wraz z dwukilometrowym tunelem, który zostanie oddany za pół roku, będzie nie tylko służył mieszkańcom, lecz przyciągnie także przedsiębiorców. "To droga, która zwiększy atrakcyjność inwestycyjną nie tylko samej Warszawy, która jest oczywiście bardzo atrakcyjna, ale przede wszystkim również terenów wokół" - mówił. "Zwiększy perspektywy rozwojowe całego Mazowsza i nie tylko" - dodał.

Morawiecki podczas uroczystości wyraził zadowolenie z otwarcia obwodnicy. Jak mówił, "dzięki tak wielkiej inwestycji wartej ok. 4 mld zł Warszawa staje się prawdziwie europejską stolicą pod kątem nowoczesności infrastruktury i zaawansowania połączeń komunikacyjnych".

Premier zwrócił jednocześnie uwagę, że na tę drogę mieszkańcy czekali kilkadziesiąt lat. "W 2017 r. prace ruszyły rzeczywiście z kopyta, ogromne siły i środki przeznaczone zostały na realizację tego projektu" - powiedział.

"Ta obwodnica to jest wyjście z infrastrukturalnego zakrętu w kierunku szybkiego rozwoju" - ocenił Morawiecki.

Natomiast minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas otwarcia fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy powiedział, że koronawirus nie zatrzymał polskich budów, "dzięki inwestycjom ochroniliśmy prawie 1,5 mln miejsc pracy w budownictwie, a przemysł produkujący dla budownictwa może być spokojny o miejsca pracy".

Reklama

"Wielka inwestycja, most o przęśle ponad pięciusetmetrowym, półtora kilometra, dwa niezależne mosty - to przedsięwzięcie inżynieryjne, to dowód na to, że w Polsce można budować najnowocześniejsze obiekty inżynieryjne na świecie, bo takim jest właśnie Południowa Obwodnica Warszawy" - mówił minister Adamczyk. Podkreślił, że w jedną spójną sieć drogową łączone są "do niedawna rozproszone odcinki budowanych dróg".

"Bardzo dziękuję panie premierze za wsparcie, bardzo dziękuję za kolejne decyzje, dzięki którym możemy poszerzać Krajowy Fundusz Drogowy, dzięki którym możemy mówić o tym, że Polska dzisiaj jest jednym wielkim placem budowy. Bo środki finansowe, które są zabezpieczone na ten cel, są zabezpieczone w wysokości historycznej. Do tej pory tak wielkich nakładów na inwestycje drogowe, na inwestycje kolejowe w Polsce jeszcze nie było. Żyjemy w czasie historycznym dla inwestycji drogowych w Polsce" - podkreślił szef resortu infrastruktury.

Od wtorku kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, a na moście po cztery pasy ruchu. Na trasę można dostać się poprzez cztery węzły: Warszawa Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów oraz Lubelska. Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, jak i w oparciu o przepisy prawa (zachowanie odpowiedniej odległości między węzłami czy też obszarem łączenia się ruchu tranzytowego z lokalnym) obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Drugim ograniczeniem jest zakaz poruszania się tym odcinkiem dla samochodów powyżej 3,5 tony. "To efekt uzgodnień z m.st. Warszawa" - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Na węźle Lubelska kierowcy mogą wjechać z POW na autostradę A2 w kierunku Mińska Mazowieckiego i odwrotnie, korzystając z ponad 1,5 km trasy głównej łączącej ekspresówkę z autostradą. W tym miejscu udostępnione są także łącznice umożliwiające zjazd z S2 w kierunku Lublina. Zamknięte są natomiast łącznice zjazdowe i wjazdowe z węzła Lubelska w kierunku Zakrętu i odwrotnie, zarówno od strony Wilanowa jak i Mińska Mazowieckiego. Bez zmian pozostanie organizacja ruchu na przyszłej S17 w obrębie węzła Lubelska, gdzie kierowcy korzystają z zachodniej jezdni w obu kierunkach. Jadąc od strony Lublina, będzie można jednak wjechać łącznicą węzła na POW w kierunku Wilanowa. Prace na węźle Lubelska zakończą się wiosną przyszłego roku.

"Łączny koszt budowy trzech odcinków S2 stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" - przekazała Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.