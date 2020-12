Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła na początku grudnia od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) na budowę tego odcinka drogi ekspresowej S7. Kontrakt został podpisany we wrześniu 2018 r. i opiewał na 1,072 mld zł. Zadanie miało być wykonane w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy (nie wliczając miesięcy zimowych).

Jak poinformowała wtedy rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, decyzja o odstąpieniu od umowy z wykonawcą to efekt braku należytego wykonywania robót i braku pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłokę w realizacji prac.

W środę GDDKiA wysłała ogłoszenie do Dziennika Urzędowego UE dotyczące postępowania przetargowego na kontynuację projektowania i budowy tego odcinka.

Zadanie objęte przetargiem dotyczy odcinka S7 od węzła Widoma (bez węzła - powstaje on w ramach budowy odcinka Szczepanowice – Widoma) do włączenia do węzła Kraków Nowa Huta o długości 18,3 km. Inwestycja przebiega po mocno zurbanizowanych terenach Krakowa, w związku z czym jest kosztowna i skomplikowana pod względem technicznym. Na trasie powstaną m.in. cztery węzły drogowe, w tym jeden tzw. zintegrowany, a także wiele innych obiektów inżynieryjnych.

Zgodnie z warunkami przetargu wszystkie prace mają być wykonane w terminie nie dłuższym niż 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 16 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe zostaną wliczone. Minimalny termin realizacji, który mogą zaproponować wykonawcy biorący udział w tym przetargu wynosi 28 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwalającej na użytkowanie.

Przyszły prawie 56-km odcinek S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do węzła Nowa Huta w Krakowie pierwotnie został podzielony na trzy części realizacyjne: odcinek od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) - długość ok. 23 km; odcinek węzeł Szczepanowice (z węzłem) do węzła Widoma (z węzłem) - długości ok. 13 km oraz odcinek węzeł Widoma (bez węzła) do granic Krakowa (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta) - długości ok. 18 km.

W kolejnych miesiącach z powodu protestów mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim, które doprowadziły do uchylenia decyzji środowiskowej dla fragmentu trasy w rejonie ich miejscowości, w ramach tego odcinka wyodrębniono dwa etapy. Pierwszy o długości ok. 18,7 km Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) oraz drugi - węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła) o długości ok. 5,33 km.

Obecnie najbardziej zaawansowany jest odcinek od węzła Szczepanowice do węzła Widoma, którego budowa rozpoczęła się jesienią zeszłego roku. Termin zakończenia inwestycji, zapisany w umowie, to pierwszy kwartał 2021 roku. Odcinek w systemie „zaprojektuj i zbuduj” realizuje portugalska firma Mota-Engil Central Europe. Koszt inwestycji wynosi ponad 508 mln zł.

Umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło - węzeł Miechów (z węzłem) została podpisana w kwietniu br., a budowa rozpoczęła się w lipcu. Inwestycja potrwa do 2023 r. Jej wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, które zaproponowało cenę 752,9 mln zł.

W tym miesiącu GDDKiA rozstrzygnęła przetarg na projekt i budowę odcinka S7 węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła) o długości ok. 5,33 km. Komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez konsorcjum: FABE POLSKA (lider) i „SP” SINE MIDAS STROY (partner) z ceną wynoszącą ponad 162,4 mln zł.