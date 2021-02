"Oferta firmy STRABAG została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę pierwszego odcinka autostrady A2 Siedlce - Biała Podlaska. Chodzi o fragment pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a rejonem miejscowości Malinowiec" – podała GDDKiA w piątek w komunikacie prasowym.

Przetarg w formule "Projektuj i buduj" dotyczący tego odcinka autostrady został ogłoszony w listopadzie ub. roku. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w II kwartale 2021 r. – poinformowała GDDKiA.

W grudniu ub. roku GDDKiA informowała, że w przetargu na ten odcinek A2 wpłynęło osiem ofert, a najniższą cenowo ofertę na kwotę blisko 700 mln zł złożyła firma Strabag.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa prawie 19 km autostrady A2 pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a rejonem miejscowości Malinowiec.

Trasa ma przebiegać po nowym śladzie. Będą tam dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Wybudowany zostanie węzeł Borki. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. "Rodzaj nawierzchni - betonowa lub bitumiczna - określi wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej" – podała GDDKiA.

Postępowania przetargowe w trybie "Projektuj i buduj" toczą się jeszcze na kolejne odcinki autostrady A2: Malinowiec–Łukowisko, Łukowisko - Swory, Swory - Biała Podlaska. W sumie dotyczy to ok. 44 km trasy. Trwa też przetarg na zaprojektowanie około 32 km A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią.

W sierpniu ub. roku oddano do użytku ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego.

Wiosną 2020 r. zawarte zostały kontrakty na dwa odcinki autostrady pomiędzy węzłami: Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Na środkowy odcinek od węzła Groszki do węzła Gręzów kontrakt podpisano z końcem stycznia 2021 r.

Natomiast w województwie łódzkim i mazowieckim trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ - trzy pasy ruchu. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.