Rzeczniczka warszawskiego oddziały GDDKiA w rozmowie z PAP przekazała, że coraz bliżej do zakończenia budowy ursynowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy. "W nawie południowej tunelu pod Ursynowem mamy już nawierzchnię betonową. W nawie północnej do ułożenia zostało ok. 1800 m nawierzchni na połowie szerokości jezdni" – powiedziała Małgorzata Tarnowska.

"Do wykonania pozostają jeszcze kilkusetmetrowe odcinki betonowej nawierzchni po wschodniej i zachodniej stronie tunelu oraz jeszcze krótsze fragmenty nawierzchni bitumicznej. Wewnątrz tunelu z każdym dniem będzie przybywać betonowych okładzin ścian" – tłumaczyła.

Wskazała, że w tunelu wykonywane będą zbrojenia i szalunki obramowań przejść awaryjnych oraz uszczelniania ścian szczelinowych i oczepów.

"Pod sufitem zamontowano już wszystkie oprawy oświetleniowe i wentylatory strumieniowe. Prowadzony będzie montaż opraw kierunkowych oświetlenia awaryjnego na ścianach wewnętrznych oraz układane koryta pod instalację monitoringu i systemu alarmowego" – zaznaczyła.

Podkreśliła, że tunel pod Ursynowem będzie zgodny z dyrektywą tunelową Unii Europejskiej, która zawiera opis minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej.

"Tunel pod Ursynowem wyposażony będzie w system zasilania podstawowego i awaryjnego, oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne. W układzie wentylacji zamontowany zostanie system pomiaru stężenia tlenku węgla i tlenku azotu" – podała.

"Automatycznie kontrolowana będzie widoczność w tunelu, a czujniki będą mogły wykryć i zasygnalizować pożar. Obiekt pod Ursynowem wyposażony będzie w system punktów alarmowych, komunikacji radiowej służb ratowniczych i porządkowych. W tunelu znajdują się również hydranty przeciwpożarowe, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, przeciwpożarowa i drenażowa. Wzdłuż ścian tunelu są chodniki, które w razie potrzeby będą ciągami ewakuacyjnymi. Co 250 metrów ulokowano też przejścia pomiędzy nawami tunelu, a informację o odległości do tych przejść znajdziemy na tablicach oświetlenia awaryjnego" – wyliczyła.

Poinformowała również, że w budynku nad zachodnim portalem tunelu mieścić się będzie Centrum Zarządzania Tunelem (CZT), do którego trafią informacje z czujników i kamer zainstalowanych w obu nawach.

"Pracownicy naszego Centrum wspomagani przez system sterowania, zarządzania bezpieczeństwem i ruchem, przez 24 godziny na dobę, 7 dniu w tygodniu, będą kontrolować sytuację w tunelu i bezpieczeństwo jego użytkowników. W tym samym budynku docelowo będzie również funkcjonować Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem, do którego będą spływać informacje z regionalnych centrów" – mówiła.

Przekazała także, że intensywne prace trwają na powierzchni ursynowskiego odcinka POW. "Po wschodniej stronie węzła Warszawa Ursynów trwa budowa ekranów akustycznych. Na obiektach mostowych zamontowano siatki zabezpieczające. W rejonie ulic Lanciego i Branickiego wykonywane są roboty brukarskie. Prowadzone są także prace związane z profilowaniem terenów płaskich oraz nasadzenia drzew i krzewów" – wyjawiła.

"Zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku S2 Południowej Obwodnicy Warszawy to ok. 90 proc. Mając na uwadze obecne zaawansowanie, należy spodziewać się zakończenia wszystkich robót jeszcze w czerwcu br. Umożliwi to przeprowadzenie niezbędnych testów i odbiorów, co w konsekwencji doprowadzi do oddania tunelu do ruchu. Ostateczna data zakończenia kontraktu zostanie wskazana po rozpatrzeniu złożonych przez wykonawcę roszczeń" – dodała.

Od 22 grudnia kierowcy mają do dyspozycji ponad 15 kilometrów Południowej Obwodnicy Warszawy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z nowym mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.