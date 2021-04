Premier w piątek uczestniczył w uroczystości podpisania umowy na realizację Obwodnicy Metropolii Trójmiasta w okolicach miejscowości Milwino. "Rząd dotrzymuje słowa. W ostatnich pięciu latach sieć dróg ekspresowych i autostrad powiększyła się o 40 proc." - napisał szef rządu we wpisie na Facebooku, podsumowując swoją wizytę na północy kraju.

"W całej Polsce budujemy drogi ekspresowe, krajowe, gminne, powiatowe, obwodnice i wiadukty. Ta infrastruktura jest po to, żeby zapewnić jak największy komfort jazdy i bezpieczeństwo, poprawić jakość powietrza oraz dać impuls gospodarczy do równomiernego rozwoju kraju" - podkreślił.

Jak zaznaczył Morawiecki, "droga S6, która będzie częścią obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta, to arteria komunikacyjna, która da nowe perspektywy dla Pomorza i Kaszub". "Przeznaczyliśmy blisko 3 miliardy złotych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego" - dodał.

"W naszym programie gospodarczym chodzi o to, żeby takie inwestycje prowadziły również do zwiększenia ilości miejsc pracy i wzrostu wynagrodzeń. To podejście się sprawdza" - napisał premier i dodał, że "wczorajsze dane Eurostatu i Komisji Europejskiej potwierdzają, że mamy jeden z najwyższych przyrostów zatrudnienia". "Państwowe inwestycje w infrastrukturę to jedna ze skutecznych metod walki z kryzysem gospodarczym i będziemy realizować tę strategię również w przyszłości" - zaznaczył.