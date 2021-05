Prace na budowie ursynowskiego odcinka zmierzają ku końcowi. "Szacujemy, że wszystkie roboty zakończą się jeszcze w czerwcu" – powiedziała PAP rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Nie wiadomo jednak dokładnie kiedy kierowcy pojadą nowym tunelem pod Ursynowem. Po zakończeniu robót przeprowadzone zostaną niezbędne testy i odbiory. Dopiero po ich pozytywnym zakończeniu, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyda decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Nie wiadomo jednak dokładnie kiedy to nastąpi.

"Uzyskanie tej decyzji jest uzależnione od wielu instytucji, które biorą udział w procesie odbiorowym, dlatego też trudno jest wskazać termin. Należy podkreślić, że jest to skomplikowany obiekt oraz pierwszy takiej długości tunel drogowy realizowany w ciągu drogi ekspresowej” – tłumaczyła rzeczniczka.

Obecnie w tunelu i jego sąsiedztwie prowadzone są prace wykończeniowe. "W tunelu prowadzone są roboty związane z instalacją systemów bezpieczeństwa. Wykonywane są podwaliny i montowane okładziny na ścianach tunelu. Trwa zbrojenie, szalowanie i betonowanie obramowań przejść awaryjnych; montaż drzwi wewnętrznych w przejściach awaryjnych; montaż klap oddymiających i nawiewnych. Na wlotach do tunelu, po obu jego stronach montowane są panele ekranów akustycznych a od strony zachodniej wykonywana jest nawierzchnia betonowa na poszerzeniach” – wyliczyła Tarnowska.

Na zewnątrz, po wschodniej stronie węzła Warszawa Ursynów, montowane są panele ekranów akustycznych i balustrady energochłonne. Wszystkie betonowe nawierzchnie są zabezpieczane przed korozją. Sadzone są też drzewa i krzewy.

Od 22 grudnia kierowcy mają do dyspozycji ponad 15 kilometrów Południowej Obwodnicy Warszawy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z nowym mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.