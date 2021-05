"Chcemy poprawiać dostępność komunikacyjną, transportową wszystkich regionów naszego kraju" - podkreślił wiceszef MI. Weber uczestniczył w konferencji z udziałem premiera Mateusz Morawieckiego, który odwiedził w poniedziałek budowę przeprawy Via Carpatia przez San.

Wiceminister podkreślił, że widać po budowie Via Carpatii, po postępach na poszczególnych odcinkach realizacyjnych, że finał inwestycji jest bliski. "Już na początku przyszłego roku Via Carpatia połączy Rzeszów z Lublinem, a w kolejnych latach będziemy łączyć dalsze części województwa i lubelskiego, i podlaskiego" - stwierdził.

Weber wskazał, że wszystkie województwa są objęte inwestycjami drogowymi. "Patrzymy przez pryzmat tych inwestycji nie tylko na poprawę dostępności komunikacyjnej, ale również na podniesienie potencjału gospodarczego, podniesienie potencjału społecznego, na instalowanie nowych przedsiębiorstw, nowych miejsc pracy dobrze płatnych, które dadzą stabilność milionom polskich rodzin" - stwierdził wiceminister.

Jak przekonywał, polskie drogi zmieniają się bardzo szybko. "Dzięki Nowemu Ładowi i dekadzie inwestycji w kolejnych latach będą zmieniały się jeszcze szybciej" - ocenił.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.