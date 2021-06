Korki w Nowej Wsi powstają wskutek dużego natężenia ruchu na A1 w okresie wzmożonych wyjazdów turystycznych oraz konieczności zatrzymania się w punkcie poboru opłat. Tworzą się zwykle przed i na początku tzw. długich weekendów oraz w wakacje, gdy podróżni udają się nad morze. Później zatory powstają na koniec wolnych dni, gdy trwają powroty z wypoczynku.

W czwartek rano korki spowodowane są najprawdopodobniej długim weekendem i wyjazdami nad morze. Ok. godziny 9.00 czas oczekiwania przekraczał 15 minut. Przed 10 wzrósł do ponad 30 minut. Korek ma już ok. 10 kilometrów.

Północny odcinek A1 z Rusocina koło Gdańska do Nowej Wsi koło Torunia jest płatny, przejazd dalszą częścią trasy w kierunku Łodzi jest darmowy.(PAP)

autor: Tomasz Więcławski