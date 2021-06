Jarosław Kaczyński odwiedził Podkarpacie, by wesprzeć wojewodę podkarpacką Ewę Leniart przed ostatnim tygodniem kampanii wyborczej na prezydenta Rzeszowa.

W piątek po południu prezes PiS wraz z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem oraz Leniart zapowiedzieli w podrzeszowskiej Racławówce budowę Drogi Południowej w Rzeszowie.

"Stoimy w takim miejscu, które jest ważne z punktu widzenia Rzeszowa, bo za chwile będziemy mieli, i tutaj udział pani wojewody jest naprawdę wielki, inwestycję na którą Rzeszów czeka już od bardzo dawna (...). Będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której jeden z wielkich problemów Rzeszowa tzn. wielkie korki w śródmieściu przynajmniej się zmniejszą a może w ogóle znikną, bo będzie ta tzw. Droga Południowa" - mówił Kaczyński.

Wyjaśnił, że to jest inwestycja miejska, ale - jak podkreślił - dzięki determinacji także Leniart są już w mieście pieniądze na wykup gruntów. Dodał, że są także gotowe wszystkie plany.

"Ta inwestycja jest z jednej strony bardzo ważna, ale z drugiej strony w jakiejś mierze pokazująca jakie szanse wiążą się z ewentualnym wyborem pani wojewody na stanowisko na prezydenta miasta" - mówił prezes PiS.

"To są naprawdę wiekiem szanse, pani wojewoda - osoba bardzo kompetentna, spokojna i rzetelna jednocześnie mająca szerokie możliwości także w stolicy państwa z całą pewnością doprowadzi do tego, że z czasem powstanie tutaj ta duża obwodnica (...) oczywiście to nie jest kwestia jakiegoś najbliższego czasu, ale te prace zostaną już na poważnie rozpoczęte" - mówił prezes PiS.

Dodał, że budowana Via Carpatia z pewnością ułatwi rozwój gospodarczy Rzeszowa.

"Ta droga stworzy po prostu nową oś, na razie w Polsce, ale bardzo niedługo później także w całej tej części Europy, oś która będzie miała znacznie w wielu wymiarach, ale będzie miała przede wszystkim bardzo duże znaczenie gospodarcze" - mówił prezes PiS.

Dodał, że jest przeświadczony, że determinacja Leniart przyśpieszy to przedsięwzięcie.

Mówił też, że Rzeszowianie czekają też na aquapark i wiele innych inwestycji. "Rząd w ramach Polskiego Ładu takie inwestycje będzie wspierał" - powiedział Kaczyński.