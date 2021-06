Drogowcy są na etapie wyznaczania i decydowania, którędy zostanie poprowadzony łącznik między drogami Via Baltica i Via Carpatia. Pierwotnie planowali poprowadzić go trasą, która od strony Białegostoku łączyłaby Knyszyn z Ełkiem. Powstał też alternatywny wariant, który prowadziłby starą trasą S8 z Białegostoku do Augustowa.

Poseł PiS Jarosław Zieliński pytał w środę podczas posiedzenia Sejmu o losy drogi Białystok – Augustów. Poinformował, że przez ostatnie 10 lat trasą tą przejechało 15,3 mln ciężarówek. „To jest droga stanowiąca najkrótsze połączenie od Białegostoku do granicy z Litwą, krajami bałtyckimi do krajów skandynawskich w konsekwencji. Ona łączy także największe dwa miasta w województwie podlaskim, czyli Białystok i Suwałki” – argumentował Zieliński.

Według Zielińskiego droga Białystok – Augustów powinna z powrotem trafić na listę dróg ekspresowych, po tym, jak zmienił to rząd PO-PSL.

„Chcę potwierdzić zamiary Ministerstwa Infrastruktury podniesienia jakości tej drogi nawet do parametrów, które w pewnym stopniu odpowiadają drogom ekspresowym” – powiedział wiceminister Weber. Dodał, że decyzja o tym, która trasa stanie się łącznikiem dróg Via Carparia i Via Baltica, zapadnie pod koniec tego roku.

„Gdyby z analiz wyszło, że lepiej i realniej połączyć drogi 61 i 19 poprzez korytarz Knyszyn-Ełk, wówczas droga krajowa nr 8 będzie podlegała gruntownej przebudowie i podniesienia jej parametrów nawet do drogi ekspresowej, czyli do drogi 2 plus jeden” – dodał Weber.

Jednym z argumentów o budowie drogi ekspresowej Ełk – Knyszyn, o którym w ubiegłym tygodniu wiceminister Weber mówił na sejmowej komisji infrastruktury, jest ułatwienie dla transportu międzynarodowego na osi Białoruś - Polskie Porty Bałtyckie. „W kontekście zwiększenia tonażu przewozowego Polskich Portów Bałtyckich, to połączenie drogi nr 61 i 19 z drogą nr 16 jest tutaj najbardziej optymalnym rozwiązaniem” – mówił wówczas Weber.

GDDKiA w Białymstoku poinformowała na komisji, że w ramach budowy drogi z Białegostoku do Augustowa zostaną zbudowane cztery obwodnice. Obwodnice Suchowoli i Sztabina powstaną w 2025 roku, obwodnica Białobrzegów w 2027 roku, a południowo-wschodnia obwodnica Augustowa w 2028 roku. Trasy te będą budowane w ramach Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030 r.

W programie budowy dróg krajowych powstało 1350 km dróg

W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 do tej pory zakończono budowę 103 zadań o wartości prawie 48 mld zł i długości 1350 km - poinformował w środę w Sejmie wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

"W budowie znajduje się kolejnych 109 inwestycji o wartości 67 mld zł i długości 1434 km, natomiast w przetargu mamy 15 zadań o wartości prawie 8 mld i długości ponad 177 km" - dodał.

Zaznaczył, że łącznie zadania te stanowią prawie 80 proc. planowanej długości dróg szybkiego ruchu w Polsce.

Weber podkreślił, że w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce zwiększyła się z 3020 km do 4321 km, czyli została powiększona o 43 proc.