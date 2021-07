Dziś lub jutro kierowcy zaczną korzystać z 17-kilometrowego odcinka trasy Via Baltica między Śniadowem a Łomżą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że do końca lipca otwarte zostaną jeszcze dwa fragmenty arterii – z położonego na północ od Łomży Kolna do Stawisk i ze Stawisk do Szczuczyna.