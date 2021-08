"Jeszcze niespełna dwa tygodnie samorządy województwa zachodniopomorskiego mogą aplikować o to, żeby uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" – powiedział w Kobylance (Zachodniopomorskie) Bogucki. Jak dodał, "jest naprawdę spora pula pieniędzy do tego, żeby z nich skorzystać; one są na wyciągnięcie ręki".

"Ta edycja jest o tyle specyficzna, że duży nacisk chcemy położyć na to, żeby remontować drogi" – kontynuował Bogucki. "Nie tylko żeby budować nowe drogi, ale remontować te drogi, które już istnieją. Te wnioski będą miały priorytet" – podkreślał.

Na remonty z całej puli tegorocznego Funduszu, która wynosi ponad 100 mln zł zostało zabezpieczonych 30 proc. – powiedział wojewoda. Jak dodał, każdy samorząd w ramach tej edycji będzie mógł złożyć dwa wnioski tzw. remontowe.

W Kobylance w ramach Funduszu powstanie dwustumetrowy odcinek drogi. Obecnie jest to droga szutrowa. Nowy odcinek ma połączyć szkołę, urząd gminy i ośrodek pomocy społecznej z drogą wojewódzką. Koszt całej inwestycji to ponad 600 tys. zł, z czego połowa będzie pochodziła ze środków rządowych.

Samorządy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mogą liczyć na dofinansowanie zadania w przedziale od 50 proc. do 80 proc. wartości zadania, w zależności od dochodów własnych danej jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi: 30 mln zł.

W ramach funduszu dofinansowanie można otrzymać na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych. Gmina może złożyć dwa wnioski, natomiast powiat oraz miasto na prawach powiatu trzy wnioski.