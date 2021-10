Mam nadzieje, że do końca 2023 roku trasa S7 zostanie otwarta od Krakowa do Warszawy i dalej, z Warszawy do Gdańska – powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda na otwarciu odcinka Widoma – Szczepanowice.

„Mam nadzieje, że do końca 2023 roku trasa S7 zostanie otwarta od Krakowa do Warszawy i dalej, z Warszawy do Gdańska” – powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda na otwarciu odcinka trasy S7 Widoma – Szczepanowice. Reklama Dodał, że ten odcinek odciąży miejscowość Słomniki i przyspieszy podróż na południe kraju. „Słomniki, dla których jest to obwodnica, odetchną z ulgą. Mam nadzieję, że będzie to ulga dla mieszkańców naszego regionu i dla wszystkich, którzy zmierzają na południe” – powiedział prezydent. Adamczyk: Realizacja S7 możliwa dzięki odważnym decyzjom o jej finansowaniu Realizacja trasy S7 w tym 13 km odcinka Szczepanowice – Widoma była możliwa dzięki odważnym decyzjom polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym premier Beaty Szydło - powiedział w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas tego fragmentu trasy. "Dzięki odważnym decyzjom pani premier Beaty Szydło, pana premiera Mateusza Morawieckiego, wówczas ministra finansów, mogliśmy uzyskać finansowanie i w konsekwencji realizację tej inwestycji" - powiedział Adamczyk. Dodał, że otwierany w poniedziałek fragment trasy S7 będzie jednocześnie obwodnicą miasta Słomniki. Minister poinformował też, że za kilka, kilkanaście dni, otwierane będą kolejne odcinki trasy Via Carpatia pomiędzy Rzeszowem a Lublinem. "W każdej innej części naszego kraju realizujemy inwestycje, bo Polska jest dzisiaj jednym wielkim placem budowy. Spełniamy nadzieje samorządów, spełniamy nadzieje mieszkańców regionów" - mówił Adamczyk.(PAP)