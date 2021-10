Poprzedni przetarg został unieważniony, gdyż wszystkie przesłane oferty okazały się zbyt wysokie w stosunku do zakładanego budżetu. W powtórzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę (2 mln 435 tys. zł) złożył Meritum Projekt z Katowic. Jeśli nie będzie odwołań i umowa zostanie podpisana, wykonawca będzie miał 30 miesięcy na opracowanie dokumentacji (od daty podpisania umowy z ZDM).

Chodzi o przygotowanie projektu całkowitej przebudowy Al. Jerozolimskich na odcinku od ronda Czterdziestolatka do ronda de Gaulle’a i dalej do wjazdu na wiadukt Mostu Poniatowskiego. Projekt nowej przestrzeni na tym dwukilometrowym odcinku powstanie w ścisłej koordynacji z PKP, które planują przebudowę tunelu średnicowego metodą odkrywkową oraz budowę nowej stacji w rejonie ulicy Nowy Świat. I zostanie wykorzystany w procesie przebudowy linii kolejowej przez kolejarzy, którzy wprowadzą zakładane zmiany – zamiast odtwarzać obecny wygląd Alej. Termin realizacji tej inwestycji będzie uzależniony od harmonogramu prac kolejowych w centrum stolicy.

Przy okazji remontu kolejowej linii średnicowej, stołeczny ratusz chce przebudować Aleje Jerozolimskie. Na odcinku od Marszałkowskiej do Nowego Światu kierowcy będą mogli korzystać tylko z jednego pasa ruchu w każdą stronę. Więcej miejsca zyskają za to rowerzyści, dla których zostanie wytyczona ścieżka o szerokości 3 metrów z każdej strony arterii. Pomiędzy jezdnią, a ścieżką zasadzony ma być szpaler drzew. Zmiany dotkną również parkujących. Po przebudowie w zatoce postojowej będzie można parkować tylko równolegle, co znacząco zmniejszy liczbę miejsc parkingowych. Prace powinny zakończyć się w 2027 lub 2028 roku.

Zamiast ronda Dmowskiego i rodna de Gaulle’a powstaną zwyczajne skrzyżowania. W obu lokalizacjach pojawią się naziemne przejścia dla pieszych. Nowe zebry powstaną również na wysokości ul. Pankiewicza i Brackiej, przy stacji PKP Powiśle, a także na wysokości Centrum Bankowo-Finansowego i po wschodniej stronie ronda Czterdziestolatka.

Przystanki tramwajowe i autobusowe zostaną przesunięte, wydłużone i poszerzone.