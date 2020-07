"PLK ogłosiły przetarg na przebudowę 21 obiektów inżynieryjnych na CMK na szlaku Opoczno Południe – Pilichowice w województwie łódzkim. Kompleksowa przebudowa obejmie m.in. 4 wiadukty kolejowe w Budkowie, Stawowicach (2) i Solcu. Nowe konstrukcje zastąpią istniejące przeprawy 2 mostów nad rzeką Opocznianką" - poinformowały PKP PLK w czwartkowym komunikacie.

Jak podkreślono, dzięki modernizacji pociągi sprawnie i bezpiecznie będą mogły kursować na linii z wyższą niż dotychczas prędkością.

"Obiekty zostaną przystosowane do ruchu pociągów pasażerskich z prędkością 250 km/h i towarowych 120 km/h. Pod 2 wiaduktami w Stawowicach i Solcu po przebudowie możliwy będzie przejazd wyższych pojazdów" - czytamy.

Spółka przekazała, że inwestycja "Modernizacja 21 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Opoczno Płd. – Pilichowice" jest realizowana w ramach większego projektu pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II". Prace budowlane są planowane na lata 2021-2022. Finansowanie inwestycji zapewnione jest ze środków krajowych.

PKP PLK zapewniły, że przebudowa obiektów inżynieryjnych na szlaku Pilichowice – Olszamowice przebiega zgodnie z planem i minęła półmetek.

"Od jutra pociągi pojadą jednym torem po nowych mostach i wiaduktach. Prace przeniosą się na sąsiedni tor. Na 16 km szlaku modernizowane są mosty nad rzekami Czarną Maleniecką, Barbarką, Gerszczynką i dopływem Czarnej Malenieckiej. Przebudowywane są wiadukty w Myśliborzu i Siedlowie (Łódzkie). Prace przy mniejszych obiektach obejmują 10 przepustów, które zapewniają właściwe odwodnienie i pełnią funkcje przejść dla małych zwierząt" - czytamy.

Spółka przekazała, że obiekty będą dostosowane do przejazdu pociągów z prędkością do 250 km/h. Wartość inwestycji to blisko 57 mln zł netto.

"Krajowy Program Kolejowy to już wykonane i konsekwentnie realizowane projekty, dziesiątki prowadzonych inwestycji na sieci kolejowej, podpisywane umowy i kolejne przetargi ogłaszane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., np. na przebudowę obiektów na CMK. Proces inwestycyjny jest realizowany, współpracujemy z wykonawcami i zapewniamy kolejne zadania do realizacji" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel.

PKP Polskie Linie Kolejowe zapewniła w komunikacie, że systematycznie podnoszą możliwości techniczne Centralnej Magistrali Kolejowej. W budowie są m.in. 4 nowe wiadukty drogowe w Koziej Wsi i Motycznie (świętokrzyskie) oraz Radwanie i Zachorzowie-Kolonii (łódzkie), które zapewnią bezkolizyjny ruch kolejowy i drogowy i umożliwią szybszy przejazd pociągów.

Na Centralnej Magistrali Kolejowej zmodernizowana została stacja Idzikowice, a stacje Włoszczowa Północ i Opoczno Południe zostały rozbudowane o dodatkowe perony dla lepszej obsługi podróżnych. Na koniec 2023 r., po wykonaniu wszystkich prac oraz uruchomieniu systemu GSM-R oraz systemu ETCS poziom 2, na linii CMK planowane jest podniesienie prędkości pociągów. CMK zapewnia połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem.