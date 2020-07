Po półtora roku z funkcji wiceprezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny nadzorującego inwestycje kolejowe zrezygnował Piotr Malepszak. Przed kilku laty odpowiadał on w PKP PLK m.in. za sprawne remonty torów z Trójmiasta do Poznania czy odnogi Centralnej Magistrali Kolejowej do Wrocławia.

Konrad Majszyk, rzecznik CPK, w piątek przyznał tylko, że „obie strony porozumiały się w sprawie zakończenia współpracy”. Nie podał powodów. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, Malepszak uznał, że harmonogramy, na które naciskała strona rządowa, są nierealne. Ostatnio długość planowanych tras kolejowych do portu w Baranowie urosła z 1600 km do 1800 km. W czasie kampanii prezydenckiej wiceminister infrastruktury Marcin Horała zapowiedział rychły start budowy ponad 500 km szybkich torów, np. linii ze stolicy przez CPK do Wrocławia. Miałyby być ukończone w 2027 r. Cały tekst w poniedziałkowym wydaniu DGP Krzysztof Śmietana Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję