Dodano, że wyniki za okres siedmiu miesięcy 2020 r. to 123,7 mln ton przewiezionych towarów. Oznacza to spadek w porównaniu do ubiegłego roku o 10,7 proc. Przed rokiem od stycznia do końca lipca kolej przewiozła 138,5 mln ton.

“Ograniczenie zapotrzebowania na przewozy towarów koleją widoczne jest od początku 2020 r. Pandemia koronawirusa nie miała aż tak negatywnego wpływu na transport towarów jak na przewóz osób. Dane pochodzące od poszczególnych przewoźników wskazują na próbę dostosowania do panującej sytuacji” powiedział cytowany w komunikacie Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

“Istnieje jednak ryzyko, że wartości przewozów towarowych w 2020 r. będą jednymi z niższych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Negatywny trend może odwrócić rozwój segmentu przewozów intermodalnych i poszukiwanie nowych rynków przez przewoźników” - dodaje Góra.

UTK podaje, że średnia odległość przewozów towarowych w okresie ostatnich siedmiu miesięcy wyniosła 233 km i była o 6 km mniejsza w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

