W zakładce "Łowcy Super Promo" można wyszukać bilety na pociągi ekspresowe, czyli połączenia kategorii Express InterCity Premium (EIP), obsługiwane pociągami Pendolino, oraz Express InterCity (EIC). Wyszukiwarka pokazuje połączenia na 7 dni w przód.

Jak informuje PKP Intercity, ceny biletów na najpopularniejszych trasach zaczynają się już od 49 zł.

"Siatka połączeń pociągów ekspresowych obejmuje największe miasta w Polsce i turystyczne ośrodki, więc kupując bilet w promocji można odwiedzić m.in. Warszawę, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Katowice, Szczecin, Rzeszów czy Kołobrzeg. "Łowcy Super Promo" umożliwiają wyszukanie promocyjnych biletów z dowolnie wpisanej stacji początkowej.

Promocyjne bilety wyszukane przez system łączą się z ulgami ustawowymi, dzięki czemu osoby do nich uprawnione, m.in. studenci czy uczniowie, mogą podróżować jeszcze taniej.

Jak wyjaśnia przewoźnik, Super Promo to pula najtańszych biletów obowiązujących w pociągach ekspresowych – EIP oraz EIC. Po wyczerpaniu tej puli rozpoczyna się sprzedaż oferty Promo, której sprzedaż rozpoczyna się automatycznie po wyczerpaniu limitu biletów Super Promo - pozwala korzystać z pociągów ekspresowych w cenie połączeń ekonomicznych, czyli nawet o 55 proc. niższej od ceny bazowej.

Promocyjne bilety można też kupić w ofercie "Wcześniej", która obejmuje wszystkie kategorie pociągów i obowiązuje na dowolnie wybranych trasach. W ramach tej promocji bilety ze zniżką 30 proc. można kupić w okresie od 30 do 21 dni przed odjazdem pociągu. Przy zakupie biletu w terminie od 20 do 14 dni przed wyjazdem można otrzymać zniżkę na poziomie 20 proc. Natomiast zakupiony z wyprzedzeniem w terminie od 13 do 7 dni, bilet będzie tańszy o 10 proc. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski