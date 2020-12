Spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowała w piątek opracowany przez nią Pasażerski Model Transportowy (PMT), a także sieciową prognozę ruchu pasażerskiego w Polsce, które uwzględniają transport drogowy, kolejowy i lotniczy.

"Dzisiaj przedstawiamy Pasażerski Model Transportowy. Jest to pierwszy w Polsce kompleksowy model analizy przepływu pasażerów, kształtowania się ruchu" - powiedział na piątkowej konferencji on-line wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Jak dodał, takie analizy ruchu zawsze trzeba wykonywać, kiedy planuje się nowe inwestycje.

"CPK - bazując na pracach prowadzonych wcześniej przez PKP Polskie Linie Kolejowe, (...) zbudowało taki kompleksowy model ruchu. Będziemy go używali do modelowania, projektowania naszych inwestycji, ale również będzie on udostępniany. Wszystkie podmioty, instytucje, które w Polsce będą chciały budować, inwestować w infrastrukturę komunikacyjną - będą mogły z tego modelu korzystać" - powiedział Horała.

Prezes spółki CPK Mikołaj Wild przekazał, że Pasażerski Model Transportowy uwzględnia różne środki transportu, w tym ruch samochodowy, przewozy autobusowe i operacje lotnicze.

"Pozwala to na wiarygodną i spójną dla całego obszaru Polski prognozę zmian, jakie przyniesie realizacja inwestycji CPK. (...) Dzięki modelowi będziemy w stanie jeszcze lepiej dostosowywać ofertę przewozową tak, abyśmy mogli jako kolej konkurować z transportem lotniczym i transportem samochodowym" - powiedział Wild.

Spółka w komunikacie przekazała, że budowa Portu Solidarność i nowych linii kolejowych CPK "pozwoli na dwukrotny wzrost liczby pasażerów w pociągach dalekobieżnych w Polsce – wynika z najnowszych danych".

"Zgodnie z prognozą, po uruchomieniu CPK można spodziewać się blisko 120 mln pasażerów kolei dalekobieżnej: 95 mln pasażerów w pociągach kategorii Intercity i 25 mln w regionalnych ekspresach" - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, dla porównania: w 2019 r. PKP Intercity przewiozło niespełna 49 mln pasażerów (w tym roku wynik będzie znacząco niższy w związku z epidemią COVID-19). W najbliższym czasie planowane jest dalsze uszczegółowienie prognoz dla ruchu regionalnego o nowe założenia, w tym m.in. uwzględniające program Kolej Plus.

Według najnowszych danych - jak podała spółka - po uruchomieniu nowego lotniska na kluczowym odcinku sieci kolejowej – łączącym Warszawę z CPK – podróżować będzie blisko 65 tys. pasażerów dziennie (to więcej niż obecnie przemieszcza się w ciągu dnia autostradą A2 między Warszawą i Łodzią).

"Nowa infrastruktura kolejowa pozwoli zapewnić bardzo dobrą dostępność nowego portu lotniczego. Jak wynika z wyliczeń CPK, do 40 proc. pasażerów będzie dojeżdżać do CPK koleją" - napisano.

Program kolejowy CPK zakłada realizację do 2034 r. łącznie 1789 km linii kolejowych w ramach 12 ciągów kolejowych (w tym 10 "szprych"). Nowe linie kolejowe będą wykorzystywane do obsługi przede wszystkim pociągów dalekobieżnych, w tym kolei dużych prędkości, jak również przez pociągi regionalne, a na wybranych odcinkach przez składy towarowe.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Jak zakładają harmonogramy, do końca 2023 r. spółka CPK planuje rozpoczęcie pierwszych robót budowlanych, a ich ukończenie do końca 2027 r.