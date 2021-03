Pracami projektowymi dla CPK zainteresowanych jest 11 firm, poinformowało ISBnews biuro prasowe spółki. CPK ocenia, że niespotykana wcześniej skala docelowej umowy ramowej "to gratka dla firm projektowych".

"Wstępne konsultacje rynkowe (WKR) to pierwszy krok do dużej umowy ramowej na dokumentacje środowiskowe, lokalizacyjne i projektowe dla tzw. szprych, czyli linii kolejowych CPK. Celem WKR będzie m.in. dopracowanie - wspólnie z firmami projektowymi - zasad i procedury wyboru wykonawców, określenie zakresu zamówień, identyfikacja czynników wpływających na jakość i cenę przyszłych ofert, oszacowanie budżetu, a także określenie zasad przyszłej współpracy" - podało CPK.

Do wczoraj oferenci mogli składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konsultacjach. Zgłosiło się 11 wykonawców: EKKOM; Databout; IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo; Systra; Schuessler-Plan Inżynierzy; Konsorcjum Torprojekt, Fehlings Krug Polska, INFRA -Centrum Doradztwa i Infrares; Multiconsult; Thales Polska; Transprojekt Gdański; MGGP; Siemens Mobility.

"To właśnie te firmy - jeśli przejdą procedurę kwalifikacyjną - będą miały wpływ na przyszłą umowę ramową, na którą spółka ogłosi w ciągu najbliższych tygodni osobne postępowanie. Ze względu na swoją niespotykaną wcześniej skalę, ta docelowa umowa ramowa może być gratką dla firm projektowych" - podkreśla CPK.

Będzie ona dotyczyła szeregu działań przygotowawczych i projektowych do budowy nowych linii kolejowych CPK. W jej zakres wejdą dokumentacje środowiskowe (m.in. raporty oddziaływania na środowisko wraz z wnioskami o uzyskanie decyzji środowiskowych), dokumentacje projektowo-budowlane (koncepcje programowo-przestrzenne, programy funkcjonalno-użytkowe, projekty budowlane, projekty wykonawcze, dokumentacja do wniosku o pozwolenie na budowę), a także nadzór autorski podczas realizacji.

Procedura dotyczy 30 zadań inwestycyjnych CPK, m.in. tzw. igreka, czyli odcinka dużych prędkości Warszawa - CPK - Łódź - Wrocław (wraz z łącznikiem w kierunku Poznania), CMK Północ, czyli wydłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej przez CPK w stronę Płocka, Włocławka i Trójmiasta, nowej linii Katowice - Kraków, a także np. odcinków: Ostrołęka - Łomża - Giżycko; Katowice - Jastrzębie-Zdrój - Ostrawa; Łętownia - Rzeszów i Trawniki - Krasnystaw - Zamość. Łącznie to prawie 1 800 km nowych linii, które mają powstać w różnych etapach do końca 2034 r., przypomina CPK.

Procedurę WKR wprowadziła nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia tego roku. Konsultacje rynkowe zastąpiły dialog techniczny z poprzedniej wersji przepisów. Wybierając wykonawców do umowy ramowej, spółka CPK będzie oceniała wyłącznie kryteria jakościowe. Oferty cenowe będą brane pod uwagę dopiero podczas zamówień wykonawczych kierowanych do wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa.

Program inwestycyjny CPK zakłada wybudowanie prawie 1 800 km nowych linii kolejowych dużych prędkości prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Umożliwią one dojazd do CPK z większości miast w Polsce w czasie do 2,5 godz. W pierwszym etapie, który powinien być gotowy przed zakończeniem w 2027 r. budowy Portu Solidarność, zostanie uruchomiony m.in. odcinek Warszawa - CPK - Łódź - Wrocław - granica z Czechami, a także Ostrołęka - Łomża, Łętownia - Rzeszów i Trawniki - Zamość, dla których od ubiegłego roku trwają obecnie inwentaryzacje środowiskowe, a w trakcie zaawansowane przetargi na STEŚ, czyli studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

