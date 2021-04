Minister wziął udział w konferencji prasowej na dworcu Warszawa Wschodnia związanej z odebraniem przez PKP Intercity pierwszych dwóch z 60 wielofunkcyjnych, zmodernizowanych wagonów COMBO.

Wagony modernizuje konsorcjum Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz i Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki. W kwietniu 2018 r. został podpisany kontrakt na modernizację 40 wagonów, a w listopadzie tego samego roku przewoźnik wykorzystał zawarte w umowie prawo opcji i rozszerzył zamówienie o modernizację kolejnych 20 pojazdów. Wartość kontraktu wzrosła wówczas z 207,6 mln zł brutto do 310 mln zł brutto i objęła dostawę łącznie 60 wagonów.

"To dobry dzień i dobra informacja przed majowym weekendem. Szczególnie dla wszystkich tych, którzy planują podróż koleją z rowerem, ale także dla osób z niepełnosprawnościami. PKP Intercity otwiera pierwsze dwa wagony z 40 zamówionych u polskich producentów. To efekt prowadzonej polityki taborowej. To efekt decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości, że Polska kolej musi się zmieniać i zmienia na naszych oczach. Patrząc na te wagony, na ich funkcjonalność - można powiedzieć, że polska kolej pięknieje" - mówił Adamczyk podczas konferencji prasowej na dworcu Warszawa Wschodnia.

Kolej na kolej

Szef resortu infrastruktury wskazał, że celem rządu Zjednoczonej Prawicy jest to, aby pasażerowie w przeważającej większości zaczęli korzystać z transportu kolejowego.

"Tak, aby przedłożyli ponad transport samochodowy, transport kolejowy. Ale także, aby mogli korzystać z kolei przewidywalnej, punktualnej, z wagonów i miejsc komfortowych. Tak, aby dotyczyło to każdego, bez względu na to, czy jest w pełni sprawny, czy niestety obarczony niepełnosprawnościami. Temu służy ten program, dzięki któremu powstają wagony o podwyższonym standardzie, dzięki któremu transport koleją będzie należał do przyjemności" - wskazał Adamczyk.

Minister podkreślił, że po pandemii COVID-19 spółka PKP Intercity znów będzie mogła być dumna z liczby przewożonych pasażerów. Przypomniał, że przed wybuchem epidemii osiągnięte zostały najwyższe wyniki w tym zakresie od początku XXI wieku. Zdaniem Adamczyka determinacja rządu Mateusza Morawieckiego w zakresie "dobrej zmiany na kolei" będzie lokowała Polskę w europejskiej czołówce jeżeli chodzi o komfort, wygodę i przewidywalność.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki podkreślił, że inwestycje realizowane przez PKP Intercity to dobry przykład tego, jak z powodzeniem można działać na wielu polach.

"Nasz narodowy przewoźnik dąży do tego, aby pasażerom podróżowało się coraz lepiej i wygodniej, dbając o dostosowanie taboru do potrzeb różnych grup podróżnych. Jednocześnie poprzez współpracę z polskimi producentami, takimi jak bydgoska Pesa wspiera naszą gospodarkę, przyczyniając się między innymi do tworzenia nowych miejsc pracy. MAP zachęca spółki Skarbu Państwa do podejmowania podobnych, wielostronnie korzystnych inicjatyw, w tym do współpracy z rodzimymi firmami. Oczywiście w ramach rachunku ekonomicznego, a także z zachowaniem najwyższej jakości zamawianych usług czy produktów, a także przepisów o konkurencyjności" - powiedział Małecki.

Z kolei wiceszefowa w Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że wagony COMBO to kolejny krok, aby kolej odpowiadała na potrzeby wszystkich grup pasażerów, w tym również osób z niepełnosprawnościami. Zaznaczyła, że dzięki funduszom europejskim i rządowemu programowi Dostępność Plus możliwe jest inwestowanie w rozwój polskich kolei.

Wagony typu 111A-30 COMBO są pierwszymi takimi pojazdami w Polsce. To wielofunkcyjne wagony o podwyższonym standardzie, w których zadbano o odpowiednie wyciszenie wnętrza, wymieniono wózki jezdne na nowe typu 25AN4, wydzielono przedziały rodzinne, przedział dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku. W pojeździe znalazła się też część bezprzedziałowa i przestrzeń, w której można bezpiecznie przewieźć rowery.

PKP Intercity dołączyło do programu Dostępność Plus

Celem koordynowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach. Program koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. Poprzez podpisanie porozumienia przewoźnik zobowiązał się do poszerzania swoich działań na rzecz osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, czy seniorów.

PKP Intercity otrzymały też – jako pierwszy w Polsce przewoźnik – certyfikat "Transport bez barier", przyznany przez Fundację Integracja. Jest to znak dostępności tego taboru dla osób z ograniczoną sprawnością, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności, osób starszych czy podróżujących z dziećmi. (