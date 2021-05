PKP Intercity zwraca uwagę, że wraz ze stopniowym znoszeniem obostrzeń zmieniają się zasady podróżowania środkami komunikacji zbiorowej. "Od 15 maja br. zwiększają się limity zajętości miejsc. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w pociągach PKP Intercity, zajęte będą mogły być wszystkie miejsca siedzące, do leżenia i sypialne" - czytamy w środowej informacji.

Z informacji wynika, że osoby, które kupiły bilety w przedsprzedaży najpóźniej 11 maja br. (włącznie), na przejazd w dniu 15 maja br. lub później, mogą go zwrócić bez potrącenia odstępnego. "W przypadku zwrotu biletów zakupionych w serwisach internetowych lub aplikacjach, przy zwrocie zostanie jednak automatycznie potrącone odstępne" - zaznaczono. Dodano, że o jego zwrot można wystąpić w drodze reklamacji.

Osoby podróżujące wspólnie, którym system przydzielił „co drugie miejsce”, a które chciałby podróżować obok siebie powinny, jak wyjaśniono, zgłosić się do kasy, gdzie kasjer wymieni bilety albo bezpłatnie przydzieli nowe miejsca. Inna możliwość to kupno nowych biletów w serwisach internetowych i aplikacjach. W tym przypadku należy "wykonać rezygnację z pierwotnie zakupionych biletów i złożyć wniosek o zwrot odstępnego oraz ewentualnej różnicy w cenie".

Przypomniano, że we wszystkich kategoriach pociągów PKP Intercity nadal będzie obowiązkowa rezerwacja miejsc. Chodzi o to, jak wskazano, by "ściśle kontrolować poziom zajętości miejsc tak w poszczególnych relacjach, jak i na każdym odcinku podróży, zapewniając bezpieczeństwo podróży i nie dopuszczając do przekroczenia limitu zajętości 100 proc. miejsc".

Jak zapewniono, przewoźnik widząc zwiększone zainteresowanie połączeniami, "w miarę możliwości będzie podejmował decyzje o wzmocnieniu ich dodatkowymi wagonami oraz dostosowaniu składów do bieżącego obłożenia w pociągach nie dopuszczając do przekroczenia limitu zajętości miejsc".

Z informacji wynika, że frekwencja w pociągach systematycznie rośnie. "W pierwszym kwartale 2021 r. PKP Intercity przewiozło 5,11 mln podróżnych, to o 3,5 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2020 r. (4,94 mln pasażerów)" - wskazano.

Przypomniano, że w pociągach nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa w trakcie całej podróży. "Kierownicy pociągów i konduktorzy korzystają ze środków ochrony indywidualnej i utrzymania higieny osobistej - maseczek i rękawiczek ochronnych oraz żeli do mycia i dezynfekcji rąk" - zapewniono. Ich kontakt z podróżnymi podczas kontroli biletów odbywa się "z zachowaniem bezpiecznego dystansu dzięki wykorzystaniu nowoczesnych terminali zbliżeniowych".

Dodano, że w składach, w których jest wagon gastronomiczny WARS lub mobilny wózek z poczęstunkami możliwy jest zakup pakietu bezpieczeństwa w postaci płynu dezynfekującego i maseczki. "W pociągach kategorii Express InterCity Premium (EIP) pakiet wydawany jest w cenie biletu na życzenie pasażera" - zaznaczono.

Jak zaznaczono, że wszystkie pociągi PKP Intercity są dezynfekowane i czyszczone po zakończeniu każdego przejazdu. "Od marca 2020 roku do końca marca br. przewoźnik wykonał już ponad 414 tysięcy dezynfekcji i ponad 13 tysięcy dezynfekcji metodą zamgławiania" - podano.

PKP Intercity to polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia podróżowanie po Europie.