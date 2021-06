100 pociągów elektrycznych, zwanych Fremtidens Tog (pociągi przyszłości), będzie produkowanych w fabryce Alstomu w Salzgitter w Niemczech. Według umowy mają zostać dostarczone między końcem 2024 a 2029 r.

DSB zdecydowała o zakupie modelu Coradia Stream d'Alstom, którego prawie 400 sztuk koncern sprzedał już do Włoch, Luksemburga i Holandii. Składy poruszają się z prędkością 200 km/h i są dostosowane do lokalnych warunków.

Zamówienie to obejmuje również pełną konserwację składów przez 15 lat.

Duńskie koleje rozpoczęły poważny plan inwestycyjny. Prezes Alstom Europe Gian Luca Erbacci nie wykluczył, że w sumie wraz z innymi kontraktami Alstom dostarczy nawet 150 pociągów do Danii, co „w dużej mierze będzie zależeć od Alstomu i jego zdolności do zaspokojenia duńskiego klienta” – stwierdził.

”To dla nas bardzo ważny rynek" – podkreślał Erbacci, dodając, że kontrakty o wartości ponad miliarda euro nalezą do rzadkości. Alstom rywalizował ze szwajcarskim producentem pociągów Stadler i niemieckim koncernem Siemens.

Obecny w Danii od 1999 r. Alstom dostarczył do tego kraju już ponad 520 pociągów, a obecnie pracuje nad instalacją pokładowego systemu sygnalizacji, spełniającego europejskie standardy ERTMS (dla kolei European Rail Traffic Management System).