PKP Intercity ogłosiło postępowanie na zakup piętrowych pociągów typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi. Zainteresowane podmioty mogą do 10 sierpnia składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - poinformował we wtorek przewoźnik.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczenie usług utrzymania technicznego lokomotyw. Reklama Pociągi typu push-pull składają się z lokomotywy i wagonów, przy czym ostatni wagon może pełnić rolę wagonu sterowniczego. W przypadku gdy pociąg ciągnięty jest przez lokomotywę, sterowanie odbywa się z lokomotywy, a gdy pociąg jest przez lokomotywę pchany, to sterowanie odbywa się z wagonu sterowniczego. Pojazdy mają być dostosowane do prędkości 200 km/h. Pociągi zestawione z piętrowych wagonów planowane są do obsługi połączeń międzyaglomeracyjnych, takich jak np. Warszawa-Łódź czy Kraków-Katowice. "Piętrowe składy wagonowe będą nowością w naszej flocie i pozwolą nam na sprawną obsługę pasażerów, którzy podróżują między największymi polskimi aglomeracjami, dojeżdżając m.in. do pracy czy szkoły. Przygotowujemy się na stały wzrost liczby podróżnych, a taki pociąg pozwoli na komfortowe przewiezienie kilkuset pasażerów jednocześnie" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKP Intercity Marek Chraniuk. Harmonogram zakłada zaproszenie do składania ofert w ostatnim kwartale 2021 roku. Rozstrzygnięcie postępowania wstępnie planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.