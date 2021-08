W ramach inwestycji powstanie nowy przystanek Warszawa Grochów, węzeł komunikacyjny na Gocławku czy dodatkowe bezkolizyjne przejścia dla pieszych. Prace mają zostać zakończone do końca 2023 roku.

"Rozbudowa kolei aglomeracyjnej to zwiększenie roli najbardziej ekologicznego środka transportu. Krajowy Program Kolejowy zapewnia także lepsze możliwości sprawnych połączeń między miastami. Tworzymy bezpieczniejszą, dostępniejszą i sprawniejszą kolej, co przekłada się na lepsze warunki życia mieszkańców" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

"Podpisana dzisiaj umowa z wykorzystaniem środków unijnych POIiŚ na prace na odcinku Warszawa Wschodnia-Wawer zapewni sprawne podróże dalekobieżne, regionalne i aglomeracyjne na linii z Warszawy do Otwocka i Lublina" - dodał cytowany w komunikacie prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel.

Nowy przystanek Warszawa Grochów, który powstanie na modernizowanym odcinku, będzie położony w pobliżu Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów. Kolej zapewni lepszy dojazd m.in. do osiedli i do szpitala.

Na przystanku Warszawa Olszynka Grochowska wybudowany zostanie nowy peron, a kładka nad torami zostanie wyremontowana i wyposażona w windy. Zainstalowany zostanie system dynamicznej informacji pasażerskiej.

W ramach zadania powstanie też nowy węzeł komunikacyjny łączący kolej z komunikacją miejską. Wybudowany zostanie nowy peron, przejście podziemne z pochylniami i schodami oraz dojściem na peron.

Na stacji Warszawa Wawer zostanie przebudowany peron, a przejście podziemne będzie wyposażone w windy. Wiata peronowa zostanie odrestaurowana. Podobnie jak na pozostałych przystankach, dla podróżnych będzie zamontowany system informacji dynamicznej.

Jak informuje resort infrastruktury, modernizacja odcinka linii kolejowej nr 7 z Warszawy Wschodniej Osobowej do stacji Warszawa Wawer to pierwszy etap prac na trasie Warszawa-Otwock. Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację dwóch torów oraz budowę dwóch dodatkowych torów od stacji Warszawa Gocławek do stacji Warszawa Wawer.

Zmodernizowane zostaną także tory na linii Warszawa Antoninów-Warszawa Gocławek przeznaczone w przyszłości dla ruchu dalekobieżnego. Prace będą prowadzone z zachowaniem ruchu pociągów. Cztery tory między Warszawą Wschodnią a Otwockiem umożliwią rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Dzięki temu wzrośnie przepustowość i więcej składów będzie mogło kursować między Warszawą i Otwockiem oraz Warszawą i Lublinem.