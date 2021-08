Tym samym zakończyła się realizacja zamówienia podstawowego. Kolejnym etapem jest wypełnienie warunków zamówienia w ramach prawa opcji, co oznacza, że do końca 2021 roku gotowych będzie jeszcze 20 takich wagonów, a warty 310 mln zł brutto kontrakt zostanie zrealizowany.

Tabor COMBO to wielofunkcyjne wagony o podwyższonym standardzie, w których zadbano o odpowiednie wyciszenie wnętrza, wymieniono wózki jezdne na nowe, wydzielono przedziały rodzinne, przedział dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku.

W pojeździe znalazła się też część bezprzedziałowa i przestrzeń, w której można bezpiecznie przewieźć rowery.

"Zakończenie podstawowego etapu zamówienia na modernizację wagonów COMBO jest dowodem na to, że PKP Intercity nie zwalnia tempa. Cieszę się, że komfort podróżowania i standard na kolei są stale podnoszone, a z wprowadzanych udogodnień mogą cieszyć się tak liczne grupy podróżnych. Co bardzo ważne, pojawienie się tych pojazdów to istotny krok w zwiększaniu dostępności kolei także dla osób z niepełnosprawnościami" – powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wagony COMBO jeżdżące w składach PKP Intercity uzyskały – jako pierwsze w Polsce – prestiżowy certyfikat "Transport bez barier", przyznany przez Fundację Integracja.

W ramach kontynuacji strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku Spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull.