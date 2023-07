Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe powoli kończy realizację Krajowego Programu Kolejowego na lata 2016–2023. Z wartego 79 mld zł planu inwestycji wydano jak dotąd 64 mld zł. W tym czasie długość linii dostosowanych do prędkości 160 km/h wzrosła z 2811 km do 3750 km. Ostatnio do takiej szybkości przystosowano m.in. trasy z Warszawy do Radomia czy do Lublina. Przebudowa innych tras, np. z Poznania do Warszawy, mocno się opóźnia – inwestycja, która miała zostać skończona w 2020 r., ma być ostatecznie gotowa pod koniec obecnego roku. Wciąż jest jeszcze dość dużo zdegradowanych tras z prędkością poniżej 40 km/h. Ich łączna długość to 3434 km, czyli blisko 18 proc. całej sieci kolejowej. W Polsce wciąż mamy też dość niską średnią prędkość handlową pociągów towarowych – 32 km/h (średnia w Europie to ok. 45 km/h).

Władze PKP PLK przyznają, że w polskiej sieci kolejowej jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Na kolejne skrócenie czasu jazdy ma pozwolić nowy Krajowy Program Kolejowy do roku 2030. Warty 80 mld zł plan inwestycji ma być w dużej mierze kontynuacją obecnego KPK. Według zapowiedzi szefa PKP PLK Ireneusza Merchela jednym z głównych celów nowego programu będzie m.in. likwidacja wąskich gardeł. Na ten cel ma zostać przeznaczona kwota 5,8 mld zł. Chodzi np. o miejsca, gdzie pociągi muszą czekać na przepuszczenie innych składów. W tym celu trzeba będzie zbudować dodatkowe mijanki czy boczne tory. W najbliższych latach spółka PKP PLK chce też w większym stopniu postawić na elektryfikację linii. Teraz mamy ponad 12 tys. km tras z siecią trakcyjną. Do 2030 r. wydłużą się one o prawie 2 tys. km. Ireneusz Merchel liczy także, że za siedem lat na głównych trasach kolejowych uda się wprowadzić cykliczny rozkład jazdy. Na razie jego brak to jedno z większych utrapień pasażerów w Polsce. Cykliczny rozkład będzie oznaczał, że pociągi na określonych trasach będą odjeżdżały w równych odstępach, np. co godzinę czy co dwie godziny. Dzięki temu godziny odjazdów będą łatwe do zapamiętania.

