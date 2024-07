Newag jako jedyny podmiot złożył ofertę w postępowaniu.

Największy kontrakt w historii PKP Intercity

Obecny na podpisaniu umowy minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że tak dużego kontraktu w historii PKP Intercity jeszcze nie było. Wcześniej największym zrealizowanym kontraktem w historii przewoźnika na dostawę taboru była umowa na pociągi typu Pendolino o wartości ok. 2,8 mld zł.

"Ten kontrakt to odpowiedź na zainteresowanie, szczególnie z Polski wschodniej, na komfortowe przejazdy naszymi pociągami z mniejszych miast na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu" - powiedział minister dodając jednocześnie, że nowe pociągi z Newagu będą jeździły również w innych regionach Polski i wymienił Chojnice, Jelenią Górę. Pociągi te będą jeździec wszędzie tam, gdzie mamy linie niezelektryfikowane" - stwierdził szef resortu infrastruktury.

Ile to będzie kosztować?

Z kolei prezes PKP Intercity Janusz Malinowski powiedział, że nowe pociągi będą osiągały prędkość 160 km/h w trybie napędu elektrycznego i 120 km/h przy napędzie spalinowym. W przyszłości moduły spalinowe będą mogły zostać zastąpione modułami wodorowymi.

Prezes Newagu Zbigniew Konieczek poinformował, że obecnie wartość portfela zamówień realizowanych dla PKP Intercity sięga w kontraktach 9 mld zł brutto.

Jak będą wyglądały nowe pociągi?

Nowe hybrydowe zespoły trakcyjne zapewnią miejsce dla 178 osób - 154 miejsca w drugiej klasie i 20 w pierwszej. Pojazdy będą wyposażone w cztery miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. W pojazdach znajdzie się osiem stojaków na rowery. Ponadto, pasażerowie będą mogli skorzystać z oferty gastronomicznej dostępnej z maszyn vendingowych.

Wartość kontraktu na 35 nowych hybrydowych zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym i spalinowym to 3 mld 364 mln 819 tys. 857 zł brutto. Obecnie spółka posiada blisko 90 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Pojazdy będą jeździły w relacjach krajowych w kategorii InterCity, co pozwoli skrócić czas podróży dla pociągów obecnie obsługiwanych przez lokomotywy elektryczne oraz spalinowe, nie będzie konieczności przełączania składów z jednej lokomotywy na drugą. Jak poinformował Malinowski czas takiego przełączania obecnie to ok 15-20 min.

Plany rozwoju PKP Intercity do 2030 roku

Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchamiać blisko dwa razy więcej pociągów i zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie. Spółka przyjęła strategię "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", która zakłada zainwestowanie 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W 2023 r. przewoźnik przewiózł ponad 68 mln pasażerów, co jest najlepszym wynikiem w historii spółki. (PAP)

