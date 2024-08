CPK: linia igrek

Reklama

W czerwcu Ministerstwo Infrastruktury informowało, że projekt CPK rozpocznie się od tzw. igreka, który połączy Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław w standardzie kolei dużych prędkości. Pociągi będą osiągały prędkość od 300 do 320 km/h. Spółka CPK zapewniła w przekazanym w środę PAP komunikacie, że „mniejsze, ale istotne ośrodki znajdujące się na trasie igreka również będą obsłużone przez KDP”.

Horała: Przez wyższą prędkość stracą małe ośrodki

Reklama

W poniedziałek w Poznaniu były pełnomocnik rządu ds. CPK poseł Marcin Horała (PiS) przekonywał, że zmiana parametrów igreka z planowanych uprzednio 250 km/h na 320 km/h prędkości operacyjnej będzie skutkować tym, że „te pociągi najwyższej klasy, pociągi premium mieszkańcy Kalisza będą mogli najwyżej obejrzeć, jak przejeżdżają”. Wyjaśnił, że żeby osiągnąć wyższą zakładaną prędkość pociąg nie może się często zatrzymywać.

CPK: Mieszkańcy Kalisza zyskają

Do tych słów odniosła się spółka CPK. W przekazanym w środę PAP komunikacie poinformowała, że Kalisz nie straci na planowanym podniesieniu prędkości, nie grozi mu też utrata sprawnej obsługi kolejowej w ramach projektowanej linii.

„Nieprawdą jest, że Kalisz straci – wręcz przeciwnie: mieszkańcy tego miasta na inwestycjach CPK zyskają. W wyniku realizacji inwestycji kolejowych CPK w ramach konsultowanego obecnie Horyzontalnego Rozkładu Jazdy (HRJ) dążymy do tego, żeby w pełnym wariancie rozwoju sieci kolejowej, od 2040 r., Kalisz był skomunikowany z Warszawą, Poznaniem, Krakowem, Łodzią i lotniskiem CPK pociągami kursującymi po linii KDP w cyklu co 2 godziny” – przekazała spółka.

Gdzie zatrzyma się kolej dużych prędkości?

Jak podano, w perspektywie 2040 r. planowane jest zatrzymywanie się w Kaliszu łącznie dwóch linii KDP: w relacji Kraków – Łódź – Poznań – Szczecin, o częstotliwości kursowania co 2 godz. oraz w relacji Zielona Góra – Leszno – Ostrów Wlkp. – Kalisz – Sieradz – Łódź – CPK – Warszawa, również o częstotliwości kursowania co 2 godz.

Obsługę Kalisza liniami KDP zapewnią pociągi poruszające się z prędkością 250 km/h. Oprócz nich planowane są pociągi poruszające się z prędkością 300-320 km/h, które zapewnią najszybsze połączenia między Warszawą a Poznaniem bez zatrzymywania się w Kaliszu.

„Taka organizacja ruchu zapewni optymalne wykorzystanie potencjału KDP – najszybsze pociągi obsłużą największą liczbę pasażerów, a mniejsze, ale istotne ośrodki również będą obsłużone przez KDP” – poinformowała spółka CPK.

Kolej Dużych Prędkości to projekt komercyjny

Biuro prasowe spółki podkreśliło, że pociągi KDP – podobnie jak w innych krajach europejskich – będą funkcjonowały jako połączenia komercyjne, czyli uruchamiane na ryzyko danego przewoźnika kolejowego. Ostateczny kształt tras, liczba postojów i prędkość maksymalna będą zależały od poszczególnych przewoźników.

„W projekcie HRJ staramy się zaplanować przepustowość globalnie, biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje połączeń. Połączenia komercyjne tworzą system z pozostałymi pociągami: dotowanymi dalekobieżnymi i regionalnymi. To właśnie dlatego tak ważne jest, żeby cały układ połączeń komunikacyjnych był ze sobą skoordynowany” – wskazała spółka.

Założenia Horyzontalnego Rozkładu Jazdy czekają szerokie konsultacje; w zależności od ich efektów będzie się zmieniał układ połączeń opublikowany na stronie www.hrj.gov.pl.

Czym jest linia "Y"?

Odcinek linii „Y” Sieradz – Kalisz – Poznań jest na etapie projektowania. Ten odcinek jest fragmentem projektowanej linii KDP łączącej Warszawę i Łódź z Poznaniem i Wrocławiem. Spółka przypomniała, że igrek ma być budowany etapami. Jako pierwszy, wraz z uruchomieniem nowego lotniska w 2032 roku, zostanie oddany do użytkowania odcinek Warszawa – CPK – Łódź. Do 2035 r. planowane jest zakończenie budowy całej linii– wraz z odcinkami: Łódź – Sieradz – Wrocław i z Sieradza do Poznania.

W ramach inwestycji CPK w Kaliszu projektowana jest m.in. rozbudowa stacji o nowe perony. Rozwiązania funkcjonalne dotyczące powiązania stacji kolejowej w Kaliszu z otoczeniem i dostęp do usług węzła przesiadkowego zostały wypracowane w listopadzie 2023 r. w ramach warsztatów planistycznych z udziałem przedstawicieli m.in. władz miasta, przewoźników autobusowych i PKP. Te założenia pozostają aktualne. W planach CPK nadal jest też budowa łącznic, które umożliwią zjazd z linii KDP do Kalisza.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł. (PAP)