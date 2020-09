"Pamiętajmy o tym, że Komisja Europejska nie zgadza się na finansowanie infrastruktury lotniskowej, ale wszystko, co będzie działo się dookoła Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) będziemy chcieli finansować w ramach środków europejskich" - powiedziała Jarosińska-Jedynak, odpowiadając na pytanie dziennikarzy o możliwość finansowania CPK ze środków europejskich. Zaznaczyła, że finansowanie będzie dostępne dla wielu "mniejszych projektów" w ramach CPK.

Dodała, że chodzi o "mniejsze projekty, które znajdą swoje finansowanie czy w Krajowym Planie Odbudowy, czy w regionalnym programie czy w programach krajowych". "Będzie to na pewno przedsięwzięcie, które będzie miało wiele źródeł finansowania" – podsumowała minister.

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023" planowane jest na III kw. 2020 r. Celem tego etapu jest szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań co do możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia oraz określenie efektywnego planu jego realizacji, a także przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych.