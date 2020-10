Horała wyjaśnił w rozmowie w portalem wp.pl, że jeszcze w kwietniu eksperci optymistycznie przewidywali, że odbudowanie rynku lotniczego po epidemii zajmie rok, teraz zaś twierdzą, że powrót do stanu z 2019 r. zajmie 3-4 lata.

Jak zaznaczył, obecnie ruch lotniczy utrzymuje się na poziomie 40-50 proc. stanu sprzed epidemii.

Wskazał, że w październiku i listopadzie ruch lotniczy zawsze malał, stąd rząd mógł znieść zakazy lotów ze strefą Schengen.

"W najbliższym czasie na pewno nie będzie ograniczeń ruchu lotniczego z państwami z Schengen" - powiedział. Zastrzegł, że może w okolicy szczytu świątecznego, mogą pojawić się pewne ograniczenia.

Jak wyjaśnił, decyzje o ograniczeniach w ruchu lotniczym poza Schengen, będą zależały od tego, jak się sytuacja epidemiczne będzie dalej rozwijać. Wskazał, że nie nastawia się na to, aby do świąt Bożego Narodzenia ograniczenia lotów miały zostać zniesione.

Na pytanie, czy rząd przewiduje organizację lotów czarterowych dla Polaków np. w USA, aby mogli dotrzeć na święta Bożego Narodzenia do domu, Horała odpowiedział, że można się nad tym zastanowić. Dodał, że raz się może zdarzyć, iż z powodu epidemii nie uda się Polakom mieszkającym za granicą dotrzeć na święta do Polski.

Ocenił, że wprowadzenie na rynek leku albo szczepionki na Covid mogłoby doprowadzić do raptownego opanowania epidemii i przywrócenia ruchu lotniczego. Dodał, że być może na przełomie roku takie leki będą wchodzić do użytku, ale nie ma co do tego pewności. (PAP)