Latem polski przewoźnik planuje wznowić ofertę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i touroperatorów oraz biur podróży.

Zdaniem spółki ruch turystyczny będzie istotną częścią odbudowującego się rynku przewozów lotniczych. "W Polsce ma on szansę powrócić do poziomu ok. 3 mln podróżnych, co stanowi 50 proc. pasażerów obsłużonych w 2019 r." - ocenił przewoźnik. Jak podkreślił, oznacza to rozwój działalności czarterowej LOT-u z wykorzystaniem floty regionalnej oraz średniego i dalekiego zasięgu: Embraerów 195, Boeingów 737 i Boeingów 787-Dreamliner LOT-u.

"W przyszłym roku planujemy umocnić naszą obecność na rynku podróży turystycznych i czarterowych. Chcemy zaoferować ok. 1 mln miejsc na trasach turystycznych" – poinformował, cytowany w komunikacie, Michał Fijoł z zarządu PLL LOT. Zaznaczył, że ofertę zaplanowano zgodnie z oczekiwaniami touroperatorów i biur podróży.

Zapewnił też, że bezpieczeństwo jest priorytetem firmy, dlatego rejsy będą realizowane tam, gdzie "sytuacja epidemiczna będzie stabilna".

W komunikacie poinformowano, że w przyszłym roku, oprócz regularnych kierunków europejskich, LOT planuje rozwinąć ofertę podróży wakacyjnych. W jego ofercie na sezon letni 2021 znalazło się ponad 20 tras wakacyjnych, nowością są kierunki Mykonos i Palermo. Dostępne będą też kierunki, takie jak: wyspy Majorka, Santorini, Rodos czy Zakyntos, a także Malta, miasta Ateny, Burgas, Saloniki, Tirana i Warna. Poinformowano, że LOT będzie obsługiwał też bezpośrednie rejsy do Barcelony, Wenecji, na Korfu, do Larnaki, Nicei, Splitu, Dubrownika i Zadaru. Połączenia będą realizowane z Warszawy, a wybrane kierunki także z Katowic.

Jak zaznaczył przewoźnik, "docelowy kształt siatki połączeń w sezonie letnim 2021 r. będzie uzależniony od sytuacji pandemicznej na świecie".

Właścicielem 100 proc. akcji PLL LOT jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), która należy w 100 proc. do Skarbu Państwa.