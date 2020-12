Pod koniec listopada pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister Marcin Horała poinformował, że Incheon International Airport jest zwycięzcą postępowania ws. doradcy strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oferty w postępowaniu na doradcę strategicznego CPK złożyły dwa porty lotnicze: Incheon w Seulu i Narita w Tokio.

Szef spółki CPK Mikołaj Wild zastrzegł wówczas, że jeżeli po drodze nie wydarzy się procedura odwoławcza do Krajowej Izby Odwoławczej, to powinno się to skończyć finalizacją umowy, która powinna być podpisana w najbliższych tygodniach.

"Przedstawiciele konkurencyjnego, japońskiego lotniska Narita z Tokio mieli czas do piątku, 4 grudnia, żeby odwołać się od decyzji komisji przetargowej. Odwołanie nie wpłynęło a to oznacza, że spółka może – po dokonaniu niezbędnych formalności – zawrzeć umowę z Incheonem" - poinformował PAP dyrektor Biura Komunikacji i PR w CPK Konrad Majszyk.

Jak dodał, deklaracja ze strony spółki jest w tej sprawie jednoznaczna. "Przed końcem roku planujemy podpisać umowę z zarządca lotniska Incheon w Seulu. To bardzo dobra wiadomość dla procesu przygotowań do budowy CPK" - powiedział.

Przypomniał, że umowa zostanie zawarta na trzy lata. Jej koszt to 3,5 mln euro.

"Umowę zawrzemy na trzy lata, co oznacza, że obejmie ona okres planowania, projektowania i wykupu gruntów" - wyjaśnił.

Majszyk przypomniał, że zarządcy obu lotnisk – Narita i Incheon – przedstawili zespół znakomitych ekspertów. Ostatecznie zwyciężył Incheon, uzyskując nieco wyższą punktację.

"Współpraca z tym portem daje nam dostęp do unikalnej wiedzy i specjalistycznego know-how, które będą nam potrzebne podczas realizacji megaprojektu CPK. Incheon jako duże i dobrze zorganizowane lotnisko to dla CPK, kluczowy doradca, tzw. druga para oczu, która będzie wsparciem w podejmowaniu najważniejszych decyzji planistycznych i pomocą w opracowaniu i odbiorze specjalistycznej dokumentacji przedprojektowej" - tłumaczył.

Jak wskazał, to m.in. od tych decyzji i od doświadczenia naszego partnera będzie zależał projekt CPK i pomysł na etapowanie jego budowy.

"Dzięki umowie z Incheon mamy na pokładzie doświadczonego doradcę, który w przeszłości zaprojektował i zbudował nowoczesne lotnisko, a potrafi nim zarządzać tak, żeby działało sprawnie i w normalnych warunkach, czyli poza przejściowym etapem COVID-19, zarabiało duże pieniądze" - powiedział.

Incheon, główne międzynarodowe lotnisko Korei Południowej, zostało otwarte w 2001 r. Decyzja o budowie została podjęta po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 r. w związku z niewystarczającą przepustowością lotniska Gimpo. Incheon znajduje się na wyspie Yeongjong-Yongyu, 52 km od centrum Seulu (CPK zostanie zbudowany 37 km od centrum Warszawy). W ubiegłym roku Incheon obsłużył 71 mln pasażerów.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta