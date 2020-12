"W listopadzie 2020 roku z usług stołecznego portu skorzystało 173 tys. pasażerów, co oznacza spadek o 88 proc. w porównaniu do listopada 2019 roku. W ubiegłym miesiącu na Lotnisku Chopina wykonano 3,5 tys. pasażerskich operacji lotniczych – o 75,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - poinformował port w czwartkowym komunikacie.

Jak dodano, od początku roku, największe polskie lotnisko obsłużyło łącznie w ruchu międzynarodowym 4 mln 677 tys. osób (spadek o 70,5 proc.), a w krajowym – 581 tys. (spadek o 64 proc.). W tym, 3 mln 571 tys. podróżnych wybrało połączenia rejsowe z przewoźnikami tradycyjnymi (spadek o 71,3 proc.), niskokosztowe – 990 tys. (spadek o 66,4 proc.), natomiast czartery – 693 tys. osób (spadek o 67 proc.). Większość pasażerów – 61,3 proc. – podróżowała w strefie Schengen.

Lotnisko przypomniało, że w listopadzie br. PLL LOT uruchomiły nowe połącznie na lotnisko do Berlina (BER) – zmiana portu nastąpiła ze względów organizacyjnych.

"Według naszych przewidywań ruch w grudniu 2020 r. będzie większy niż w listopadzie" - ocenił rzecznik prasowy Lotniska Chopina Piotr Rudzki.

Jak dodał, w przyszłym tygodniu pasażerskie loty do Warszawy wznowi Qatar Airways, od najbliższego weekendu Enter Air będzie oferować połączenia do Mombasy, a od połowy grudnia – linia Luke Air (dawniej Blue Panorama) będzie latać, m.in. do Zanzibaru, na Wyspy Zielonego Przylądka czy Kubę.

Od początku roku na pokładach wszystkich samolotów lądujących na Lotnisku Chopina i startujących z niego, przewieziono 66 737 ton ładunków (spadek o 25 proc.). Przewożone przesyłki ważyły 6 430 ton (spadek o 56,6 proc.).

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".