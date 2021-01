Jak podało we wtorkowym komunikacie Lotnisko Chopina, dzięki nowemu rozwiązaniu EBS (early baggage storage) pasażerowie zaoszczędzą czas, który do tej pory poświęcali na ponowne nadawanie bagażu.

"Jest to jedna z najnowocześniejszych linii tego typu w Europie" – powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor biura technicznego Lotniska Chopina w Warszawie Karolina Piątek-Suwała.

Oficjalne otwarcie nowoczesnego magazynu EBS nastąpiło we wtorek. Jak tłumaczy port, to miejsce przeznaczone do przechowywania bagażu, który został już wcześniej odprawiony.

Port zapewnia, że nowe rozwiązanie "usprawni organizację czasu oraz komfort osób wylatujących z Lotniska Chopina lub pasażerów transferowych oczekujących na lot przesiadkowy ze stołecznego portu".

"Prace modernizacyjne obejmowały przede wszystkim działania projektowe oraz rozbudowę istniejącego magazynu bagażu wcześniej odprawionego (EBS). Przy okazji zostały wymienione urządzenia systemu kontroli bezpieczeństwa bagażu" – dodała Piątek-Suwała.

Jak przekazał port, pomieszczenie ma 1440 slotów magazynowych, które obsługiwane są przez osiem automatycznych układnic. Nowo otwarty magazyn może przyjąć w ciągu godziny ponad 600 sztuk bagażu, czyli dwa razy więcej niż istniejący i wciąż użytkowany magazyn liniowy. Przepustowość wyjazdowa wynosi 800 sztuk bagażu na każdą z wind wyjazdowych, czyli łącznie 1600 sztuk bagażu na godzinę. Atutem EBS jest również możliwość dostępu do każdego bagażu osobno bez konieczności opróżnienia całej linii, jak miało to miejsce dotychczas.

Modernizacja sortowni bagaży trwała prawie dwa lata. Inwestorem było Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Zarządza nim Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".