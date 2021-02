Węgierska linia Wizz Air w sezonie zimowym 2021/2022 udostępni ponad 140 tras z 10 polskich lotnisk - poinformował w piątek przewoźnik. Podróżni będą mogli polecieć m.in. z Gdańska do Larnaki, z Krakowa do Mediolanu, czy z Warszawy do Marrakeszu i Barcelony.

"Wizz Air (...) ogłasza dzisiaj, że zimowy rozkład lotów na 2021/22 rok dla Polski jest już w sprzedaży" - poinformował w komunikacie przewoźnik. Linia zaoferuje z Polski ponad 140 tras z 10 polskich lotnisk. W ofercie zima 2021/22 znajdują się między innymi takie kierunki jak: Mediolan, Katania, Bari z Krakowa; Larnaka, Kutaisi, Lwów, Oslo z Gdańska; Abu Zabi, Rzym czy Kijów z Katowic; Paryż, Doncaster, Oslo z Poznania; Dortmund z Olsztyna; Eindhoven z Rzeszowa i Lublina; Stavanger czy Bergen ze Szczecina; Lwów, Sztokholm czy Reykjavik z Wrocławia; Marrakesz, Wiedeń lub Barcelona z Warszawy. Wizz Air ma pięć baz w Polsce: Warszawa, Katowice, Kraków, Gdańsk i Wrocław. Przewoźnik dysponuje w sumie 136 samolotami typu Airbus A320 i A321.