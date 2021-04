Jego kulminacją było dyscyplinarne zwolnienie szefa Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego Franciszka Teodorczyka i jego zastępcy, o czym informował TVN24.pl. – To próba zastraszenia środowiska. Wiąże się z tym, że głośno podnosiliśmy kwestie bezpieczeństwa. Wielokrotnie spotykaliśmy się z kierownictwem agencji i wskazywaliśmy uchybienia we wprowadzaniu procedury SPO. Zastrzeżeń nie uwzględniono – mówi DGP Teodorczyk. Według PAŻP do rozwiązania umów doszło „z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych”.