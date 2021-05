"Wznowienie lotów Ryanair to dobra informacja dla podróżnych z naszego regionu, ale także dobry prognostyk dla całej branży lotniczej i turystycznej. Zapowiadane przez touroperatorów rejsy wakacyjne do Burgas, Antalyi, Zakynthos są kolejnym tego sygnałem" - powiedział prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz Tomasz Moraczewski cytowany w środowej informacji prasowej.

Od początku czerwca z bydgoskiego lotniska samoloty Ryanair startować będą cztery dni w tygodniu.

W rozkładzie lotów przewidziano rejsy: Bydgoszcz–Birmingham od 1 czerwca (we wtorki przylot o godz. 16.10 i wylot o 16.35, w soboty przylot o 9.55 i wylot o 10.20), Bydgoszcz–Dublin od 1 czerwca (we wtorki przylot o 19.10 i wylot o 19.35, w soboty przylot o 14.15 i wylot o 14.40), Bydgoszcz–Londyn Luton od 4 czerwca (w piątki przylot o 21.15 i wylot 21.45, w poniedziałki przylot o 16.55 i wylot o 17.20), Bydgoszcz–Londyn Stansted od 1 czerwca (we wtorki przylot o 9.40 i wylot o 14.40, w piątki przylot o 9.45 i wylot o 10.15).

Cały czas można korzystać z połączenia PLL LOT między Bydgoszczą i Warszawą. Loty do stolicy odbywają się trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, czwartki i soboty. Wyloty z Bydgoszczy o godz. 5.35 i przylot do Warszawy o 6.25. Rejs powrotny wylatuje z Warszawy o 22.55 i ląduje w Bydgoszczy o 23.45. Rozkład lotów przygotowany jest w taki sposób, by podróżujący mogli szybko przesiąść się na pokład innego samolotu i dalej wyruszyć w świat.