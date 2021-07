Master plan to specjalistyczne opracowanie, które będzie źródłem szczegółowych danych dotyczących m.in. prognoz ruchu lotniczego, zwymiarowania elementów infrastruktury, etapowania budowy i dokumentacji przedprojektowej.

"Holenderska spółka NACO, Netherlands Airport Consultants została wskazana jako wykonawca Master Planu dla CPK" - poinformowała spółka CPK na LinkedIn. Wartość oferty wynosiła ok. 10 mln euro i była niższa niż zakładany budżet.

Jak przekazano, przed zakończeniem postępowania muszą zostać dopełnione wszystkie formalności – także w ramach procedury odwoławczej. "Dopiero po niej będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą, który rozpocznie realizację usług" - przekazano.

Rzecznik prasowy CPK Konrad Majszyk podkreślił w sobotę w rozmowie z PAP, że master plan jest "kluczowym opracowaniem przedprojektowym i dokumentem strategicznym określającym m.in. lokalizację, przepustowość oraz zakres i sposób realizacji Inwestycji inwestycji CPK". Przypomniał, że spółka, wraz z doradcą strategicznym, czyli Portem Lotniczym Incheon, prowadzi wewnętrznie część działań, które dotychczas mieściły się w zakresie prac master plannera.

Jak wynika z aktualnych harmonogramów, czas dostarczenia master planu to 13 miesięcy od podpisania umowy. W zakresie zadań wykonawcy po przygotowaniu master planu (pozostałych 15 miesięcy) będzie m.in. wsparcie w procesie uzyskiwania zgód administracyjnych, aktualizacja dokumentacji master planu i udział w początkowym etapie projektowania.

Pod koniec ub.r. przetarg na wykonawcę master planu został unieważniony przez spółkę CPK. Powodem tej decyzji - jak wówczas tłumaczono - był fakt, że żadna z ofert złożonych przez globalne firmy nie spełniała kryteriów formalnych postępowania, co potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza. Oferty w postępowaniu na wykonawcę master planu Centralnego Portu Komunikacyjnego złożyły trzy konsorcja: francusko-hiszpańskie konsorcjum ADP i IDOM, holenderska grupa NACO oraz niemiecko-austriacki ILF.

NACO, to część grupy kapitałowej Royal HaskoningDHV; firma została założona w 1949 r. ; była zaangażowana w projekty na ponad 600 lotniskach na całym świecie.

Eksperci z NACO pracowali przy takich projektach, jak m.in. nowe lotnisko Daxing dla Pekinu, Amsterdam-Schiphol czy Kuala Lumpur International Airport. Grupa kapitałowa posiada biura w ponad 30 krajach i zatrudnia łącznie ponad 5 tys. specjalistów.

Według spółki, master plan to kluczowe opracowanie przedprojektowe, od którego zależą m.in.: parametry techniczne, ostateczna lokalizacja i koncepcja finansowania nowego portu lotniczego. Od kandydatów do roli master planera spółka wymagała wówczas w przetargu doświadczenia w przygotowaniu dokumentacji dla: dużych lotnisk przesiadkowych (czyli: hubów); inwestycji infrastrukturalnych typu greenfield (projektowanych i budowanych od podstaw), lotnisk obsługiwanych transportem kolejowym.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta