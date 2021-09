Reklama

"W lipcu i sierpniu Lotnisko Chopina odprawiło ponad dwa miliony pasażerów. PPL szacowało, że pierwszy miesiąc po wakacyjnym szczycie zamknie się ok. 840 tysiącami podróżnych. Rzeczywistość wyprzedziła prognozy - wrzesień okazał się rekordowy. Dzisiaj Lotnisko Chopina odprawiło milionowego pasażera, a cały miesiąc zamknie się na poziomie około 1,05 mln podróżnych. To wynik minimalnie wyższy niż w lipcu (1,04 mln) i niewiele słabszy niż w sierpniu (1,185 mln)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto w bieżącym roku spadek liczby pasażerów we wrześniu jest znacznie mniejszy niż w tym samym okresie 2019. Oznacza to, że sezon wakacyjny na Lotnisku Chopina wydłużył się, podkreślono.

"Wliczając dzisiejszy rekord, od początku roku Lotnisko Chopina przekroczyło liczbę 5 mln odprawionych pasażerów, a wrzesień był trzecim miesiącem z rzędu, w którym stołeczny port obsłużył po ponad 1 mln osób. Od połowy maja liczba pasażerów przyrastała z każdym tygodniem o ok. 10 tysięcy, a ostatni miesiąc wakacji okazał się najlepszy od początku pandemii. 8 sierpnia padł tegoroczny rekord liczby odprawionych pasażerów - aż 42 547 wybrało połączenia z Lotniska Chopina. Duży wkład w te wyniki mają przewoźnicy czarterowi. W sierpniu z ich oferty skorzystało 303 tys. osób, czyli co czwarty pasażer Lotniska Chopina. Biorąc pod uwagę ruch rozkładowy i czarterowy, również w sierpniu liczba pasażerów do siedmiu destynacji była wyższa niż w tym samym miesiącu 2019 roku" - czytamy dalej.

Średnia liczba pasażerów odprawionych dziennie we wrześniu 2021 wynosi ponad 35 000, czyli o ok. 44% mniej w odniesieniu do tego samego okresu z 2019 roku, ale o 115%. więcej w odniesieniu do września 2020. Najwięcej osób podróżowało w niedzielę, 5 września - 40 177.

Jak zauważa ekspert rynku lotniczego Sebastian Gościniarek w rozmowie z ISBnews, trzeci kwartał pokazał, że wraca zainteresowanie podróżami lotniczymi.

"W lipcu, sierpniu oraz we wrześniu 2019 roku, czyli w ostatnim roku przed pandemią, na Lotnisku Chopina odprawiono łącznie ponad 5,5 mln pasażerów. Natomiast w tym samym okresie tego roku liczba pasażerów przekroczy 3 mln, co stanowi ponad 55% rynku z 2019 roku. Okazuje się, że ruch w stołecznym porcie odbudowuje się szybciej niż w wielu innych miastach Europy. W ujęciu procentowym Lotnisko Chopina wyprzedza w tym rankingu lotniska w Wiedniu, Frankfurcie, Amsterdamie czy Berlinie, gdzie ruch lotniczy jest nadal o około 55-60% niższy niż w 2019 roku" - wskazał Gościniarek.

"Jednocześnie do stanu sprzed pandemii wrócił już ruch towarowy. Z danych za sierpień wynika, że samolotami przetransportowano ponad 8,6 tys. ton ładunków, czyli o 300 ton więcej niż w sierpniu 2019 roku, a był to rekordowy rok dla cargo lotniczego. Natomiast w porównaniu do sierpnia 2020 roku samolotami przewieziono o ponad 30% więcej towarów" - dodał ekspert.

Dodatkowym impulsem do poprawy wyników może być planowane otwarcie rynku amerykańskiego - jednego z najważniejszych kierunków długodystansowych. Lotnisko Chopina liczy również na zwiększenie liczby pasażerów na rejsach do Dubaju. 26 września PLL LOT uruchomił bezpośrednie połączenia między Warszawą a Dubajem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zainteresowanie pasażerów tym kierunkiem rośnie - nie tylko, jeśli chodzi o podróże biznesowe - 1 października startuje tam Światowa Wystawa EXPO, ale również turystyczne lub jako punkt przesiadkowy do krajów azjatyckich czy Australii, podano też w komunikacie.

Aktualnie Lotnisko Chopina obsługuje 61% ruchu z 2019 roku.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".