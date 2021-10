Rzecznik zaznaczył, że szczegółowa lokalizacja nabytych działek, wielkość zakupionego terenu i wartość transakcji objęte są tajemnicą handlową. Dodał, że do udziału w PDN zgłaszają się kolejne osoby. "Jesteśmy w trakcie składania ofert nabycia kolejnym mieszkańcom. Dla wszystkich zgłoszeń niezależni rzeczoznawcy majątkowi dokonali i wciąż dokonują wycen. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli do przekazania kolejne dobre wiadomości" - wskazał. Dodał, że do transakcji doszło w ciągu trzech tygodni od ogłoszenia nowych udogodnień dla mieszkańców, którzy są lub będą uczestnikami Programu Dobrowolnych Nabyć.

PDN jest skierowany do właścicieli nieruchomości z terenu przyszłego Lotniska Solidarność. Program Dobrowolnych Nabyć obejmuje obszar o łącznej powierzchni 74 km kw. na pograniczu gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. PDN obowiązuje od grudnia 2020 r. i ma jeden podstawowy cel: na możliwie wczesnym etapie pozyskać nieruchomości drogą dobrowolnych transakcji.

Majszyk wskazał, że w ramach PDN, by dodatkowo zachęcić mieszkańców, CPK zmodyfikowało ofertę, proponując nowe ułatwienia i udogodnienia. Wśród tych ułatwień jest usługa m.in.: Indywidualny Opiekun, która obejmuje wsparcie doradcy CPK na każdym etapie rozmów, sprzedaży i przeprowadzki. Inne udogodnienie, to logistyka, czyli kompleksowa organizacja przeprowadzki i przewiezienia dobytku w nowe miejsce. Usługa ta - jak napisano - będzie realizowana na koszt spółki CPK. Ponadto spółka zapewnia Obsługę Prawną, czyli bezpłatny, indywidualny i dopasowany do potrzeb właściciela proces notarialny, co oznacza, że CPK jest w stanie zapewnić pomoc prawną np. w przypadku konieczności uregulowania stanu prawnego gruntu.

Ponadto spółka oferuje możliwość użytkowania nieruchomości także po dokonaniu transakcji sprzedaży do momentu rozpoczęcia prac budowalnych. To oznacza, że na życzenie właściciela nieruchomości możliwa będzie sytuacja, w której właściciel zbywa grunt na rzecz spółki CPK, ale czerpie korzyści z upraw przez kolejne miesiące albo lata.

W ofercie dla sprzedających nieruchomości jest także oferta Doradca Zawodowy, polegająca na tym, że CPK może sfinansować i zorganizować doradztwo w celu wsparcia rozwoju zawodowego lub przebranżowienia zainteresowanych mieszkańców. Spółka będzie też finansowała szkolenia i kursy dla zainteresowanych mieszkańców w celu pozyskania przez nich umiejętności przydatnych przy budowie i obsłudze lotniska. Jednocześnie - jak wskazano - spółka zagwarantuje zatrudnienie dla uczestników, którzy ukończą je z pozytywnym wynikiem.

Jednocześnie - jak poinformowano - CPK uruchamia Indywidualny Program Dobrowolnych Nabyć; będzie można zamienić nieruchomość zbywaną na inną w wybranym miejscu w Polsce.

Zaznaczono, że szczegółowa lokalizacja wewnątrz obszaru PDN jest obecnie doprecyzowywana przez ekspertów spółki CPK i przy udziale specjalistycznych doradców zewnętrznych, m.in. z Lotniska Incheon z Seulu. Szczegóły tzw. delimitacji powinniśmy poznać w okolicach końca roku.

Od grudnia ub. roku, kiedy ruszył PDN, spółka CPK zgodnie z planem pozyskuje zgłoszenia od mieszkańców zainteresowanych dobrowolnym zbyciem nieruchomości. Do PDN zgłosiło się dotychczas ok. 200 właścicieli, a ich liczba wzrosła we wrześniu właśnie w związku z ogłoszeniem dodatkowych korzyści dla uczestników Programu.

PDN dotyczy obszaru położonego na zachód od Warszawy, między miastami Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki i Sochaczew. Teren ten ograniczają: od południa autostrada A2, od zachodu droga krajowa nr 50, od północy miejscowość Szymanów i rzeka Pisia, a od wschodu – rzeka Pisia Tuczna i miejscowość Baranów. Łącznie to 74 km kw.

Adresatami PDN są wszyscy właściciele, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości z tego obszaru. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska