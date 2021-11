PPL przekazało, że stawki podstawowe na Lotnisku Chopina nie były zmieniane od roku 2005.

Urząd Lotnictwa Cywilnego podał we wtorek na swojej stronie internetowej, że w Dzienniku Urzędowym ULC zostało opublikowane ogłoszenie prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 29 listopada 2021 r. w sprawie opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie. Zgodnie z nim "ogłasza się, obowiązującą od 1 grudnia 2021 r.": zmianę poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie; wykaz tras strategicznych do postanowień taryfy opłat lotniskowych w tym porcie.

O nowe taryfy PAP zapytała Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL), które zarządza warszawskim Lotniskiem Chopina.

"Zaproponowane przez Przedsiębiorstwo Państwowe +Porty Lotnicze+ zmiany w Taryfie opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie dotyczą wzrostu opłaty pasażerskiej o 35 proc. oraz opłaty za lądowanie o 25 proc., jednak zakładają również wprowadzenie szeregu zniżek, które mają stanowić ulgę dla przewoźników w ciągu najbliższych lat" - przekazało PAP we wtorkowym stanowisku PPL.

Jak wyjaśniło PPL, "opłaty lotniskowe oparte są na ponoszonych przez zarządzającego Lotniskiem Chopina kosztach".

"Mimo znaczącego ich wzrostu w latach 2020 oraz 2021, przekraczającego uzyskiwane przychody, PPL zdecydował się na kompensację jedynie części z nich znając sytuację branży, której skutki odczuwają zarówno przewoźnicy jak i zarządzający portami lotniczymi. W toku konsultacji zdecydowano się na odejście od proponowanej wysokości podwyżki opłaty za lądowanie o 35 proc. i obniżenie jej do wzrostu o 25 proc." - wskazało PPL.

PPL zaznaczyło, że wprowadziło jednocześnie zniżki stanowiące ulgę od podwyżek stawek bazowych "w czasie, w którym rynek jest w trakcie odbudowy".

"Zniżka wspierająca odbudowę ruchu została skonstruowana w taki sposób, by każdy przewoźnik wykonujący regularne przewozy pasażerskie mógł z niej skorzystać ponosząc de facto mniejsze koszty w ciągu najbliższego roku niż ponosi obecnie" - przekazało PPL.

PPL jednocześnie podkreśliło, że "wszelkie zachęty na Lotnisku Chopina wprowadzane są zgodnie z prawem, w oparciu o zasadę niedyskryminacji, zatem w szczególności zniżka wspierająca odbudowę ruchu, jak i obowiązująca od 2023 zniżka dla tras obsługiwanych z wysoką częstotliwością dostępna jest dla zdecydowanej większości przewoźników pod warunkiem spełnienia określonych w taryfie kryteriów".

Z informacji przekazanych przez PPL wynika, że zniżka dla 10 wybranych tras strategicznych oparta jest na analizie największego nieobsługiwanego bezpośrednio z Warszawy ruchu. Jak tłumaczy PPL, na przykład trasą nieobsługiwaną o największym potencjale ruchu jest Warszawa-Bangkok, na której w 2019 r. podróżowało z przesiadką w innych portach prawie 100 000 pasażerów. "Celem tej zniżki jest zachęcenie przewoźników do otwarcia tych tras, a tym samym stymulacji ruchu z Warszawy. Zniżka ta skonstruowana została w taki sposób, by dostęp do niej miało możliwie wielu przewoźników. Podobna praktyka jest stosowana przez inne lotniska np. przez port lotniczy w Kopenhadze" - wskazało PPL.

Trasy strategiczne z Lotniska Chopina to: Addis Abeba, Bangkok, Bilbao, Hanoi, Kair, Manchester, Mumbai, San Francisco, Waszyngton, Tuluza.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Zarządza nim Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". W 2020 roku port obsłużył 5,482 mln pasażerów, co dało spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ma również udziały lub akcje spółek m.in. zarządzających portami regionalnymi, jak np. w Krakowie, Rzeszowie, Modlinie czy Poznaniu. W skład grupy kapitałowej PPL wchodzą także wyspecjalizowane spółki świadczące obsługę pasażerów, towarów i samolotów na polskich lotniskach (Welcome Airport Services i Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław) oraz podmiot prowadzący działalność pozalotniczą: ACS – działalność z zakresu ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów oraz bagażu w portach lotniczych.